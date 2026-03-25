快訊

無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子在2019年照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，案件審理期間，鄭男次女傷重不治，一審判鄭8年6月，二審則以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處，依法減刑，分判4年6月、10月徒刑，其中傷害罪已確定，最高法院發回更一審後，今天審結，改判5年徒刑。

檢警調查，鄭姓男子與妻育有3名年幼女兒，其中一對是雙胞胎，2019年12月間，鄭男下班返家，妻子在浴室清潔小孩洗澡用品，鄭因一歲多的大女兒、4月大的二女兒同時哭鬧，鄭心煩意亂，抱起4月大二女兒用力搖晃後，放到床上。

鄭男不久後發現二女兒四肢癱軟、意識模糊，趕緊送醫，手術後撿回一命。

醫院檢查發現，女嬰有硬腦膜下出血症狀，判斷為「嬰兒搖晃症」，依規定通報為高風險家庭，由檢警介入。

鄭男二女兒在2020年1月間轉普通病房後，因黃姓女看護小憩時，未注意血氧機已連續發生響音達419秒，直至隔壁房家屬聽到才發現，但已導致女嬰缺氧性病變。

鄭男在2020年3月間，因不堪二女兒重傷住院、涉及刑案等壓力，仍以不明方式傷害4月大的小女兒，造成小女兒臉部、大腿有不明瘀傷，小女兒因腸胃炎送醫後，被醫生發現瘀傷、抽搐後，發現腦出血。

檢警調查時，鄭男辯稱不知腦傷如何造成，僅說有用直式、橫式方式抱女兒。

檢方依對兒童犯傷害致重傷、傷害罪，起訴鄭男、黃女，一審時黃女與家屬和解，獲公訴不受理。

一審審理期間，鄭男二女兒傷重不治，法官依成年人對兒童犯傷害致死、傷害等二罪，分判鄭8年、10月徒刑，應執行8年6月。

二審則認，女嬰死亡看護也有責任，鄭的兩名女兒仍年幼，需親情陪伴，鄭是家中經濟支柱，積極配合社會局親職教育，未再傳不當管教，認情堪憫恕減刑，分判4年6月、10月徒刑，應執行5年徒刑，全案發回台中高分院更一審後，今天審結。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市鄭姓男子涉施虐未足歲雙胞胎姊妹，釀一死一傷，更一審今宣判。圖／本報系資料照
台中市鄭姓男子涉施虐未足歲雙胞胎姊妹，釀一死一傷，更一審今宣判。圖／本報系資料照

雙胞胎 女兒

延伸閱讀

洩密黑幫、刑求犯嫌 新北5警起訴

書記官遭庭長吸乳「創傷逾16年」 高院指一審判太輕：沒考慮他是法官

高雄11歲女童偷吃泡麵遭表姊虐死 不施救還傳訊男友嘻笑重判12年

刑求是真的！錫箔紙包頭毆打還逼倒立唱歌凌虐犯嫌 新北刑大4警遭訴

相關新聞

盲父被嗜賭房客砍297刀化一團爛肉 高院仍判19年：尊重國民法官量刑

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回，合議庭表示「尊重國民法官量處的刑度」。

獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

台中市鄭姓男子在2019年照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，案件審理期間，鄭男次女傷重不治，一審判鄭8年6月，二審則以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處，依法減刑，分判4年6月、10月徒刑，其中傷害罪已確定，最高法院發回更一審後，今天審結，改判5年徒刑。

兩廳院LED汰換工程爆圍標 演唱部經理35萬、業者50萬交保

調查局接獲檢舉，國家兩廳院為提升演唱舞台水平，發包辦理「LED燈具汰換標案」，負責審查投標資格的2名組長，疑明知東濂和光公司借牌圍標，卻藉職權放水護航，北機站昨天搜索約談近10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反政府採購法東濂負責人50萬交保、兩廳院演唱部經理許玉蕾35萬交保。

北區養護工程中壢工務段前工務士又涉貪 3包商賄款塞口袋求放水

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段廖姓前工務士，涉嫌於2014至2020年間，在中壢段快速公路或台61線22至49公里路燈照明整修、更新或路面零星修補等工程，收受3家包商6萬至25萬元不等賄款，桃檢依貪汙罪將廖及包商等4人起訴。

【總編開箱】警虐犯嫌如豬仔 彷彿回到「雷洛探長的年代」

「以倒掛、矇面、毆擊、戲謔、凌辱等手法對待毫無反抗能力之人…」宛如詐騙集團對待「豬仔」的惡劣犯罪手法，竟是「現代警察」對待犯嫌的手段。警界高層蒙羞之餘，應該徹底了解發生的原因，別讓這種辦案次文化惡習繼續在警界蔓延。

兩廳院爆圍標採購弊案 演出部經理35萬交保、廠商與承辦人漏夜偵訊

調查局接獲檢舉，指兩廳院發包「LED燈具汰換標案」時，負責採購業務的2名組長明知廠商圍標，疑藉職權放水護航，北機站昨搜索12處地點，共約談6人到案，經辦人賴秉宏、李惟綱、以及涉案廠商游承濂3人，凌晨被移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。