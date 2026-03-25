獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

台中市鄭姓男子在2019年照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，案件審理期間，鄭男次女傷重不治，一審判鄭8年6月，二審則以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處，依法減刑，分判4年6月、10月徒刑，其中傷害罪已確定，最高法院發回更一審後，今天審結，改判5年徒刑。

檢警調查，鄭姓男子與妻育有3名年幼女兒，其中一對是雙胞胎，2019年12月間，鄭男下班返家，妻子在浴室清潔小孩洗澡用品，鄭因一歲多的大女兒、4月大的二女兒同時哭鬧，鄭心煩意亂，抱起4月大二女兒用力搖晃後，放到床上。

鄭男不久後發現二女兒四肢癱軟、意識模糊，趕緊送醫，手術後撿回一命。

醫院檢查發現，女嬰有硬腦膜下出血症狀，判斷為「嬰兒搖晃症」，依規定通報為高風險家庭，由檢警介入。

鄭男二女兒在2020年1月間轉普通病房後，因黃姓女看護小憩時，未注意血氧機已連續發生響音達419秒，直至隔壁房家屬聽到才發現，但已導致女嬰缺氧性病變。

鄭男在2020年3月間，因不堪二女兒重傷住院、涉及刑案等壓力，仍以不明方式傷害4月大的小女兒，造成小女兒臉部、大腿有不明瘀傷，小女兒因腸胃炎送醫後，被醫生發現瘀傷、抽搐後，發現腦出血。

檢警調查時，鄭男辯稱不知腦傷如何造成，僅說有用直式、橫式方式抱女兒。

檢方依對兒童犯傷害致重傷、傷害罪，起訴鄭男、黃女，一審時黃女與家屬和解，獲公訴不受理。

一審審理期間，鄭男二女兒傷重不治，法官依成年人對兒童犯傷害致死、傷害等二罪，分判鄭8年、10月徒刑，應執行8年6月。

二審則認，女嬰死亡看護也有責任，鄭的兩名女兒仍年幼，需親情陪伴，鄭是家中經濟支柱，積極配合社會局親職教育，未再傳不當管教，認情堪憫恕減刑，分判4年6月、10月徒刑，應執行5年徒刑，全案發回台中高分院更一審後，今天審結。

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