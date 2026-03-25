快訊

曾稱「若大陸攻台捐人民幣5千萬」 陸網紅教師張雪峰突傳跑步後猝逝

台股強彈逾900點！台積電早盤衝1,870元、台達電觸及漲停

癱瘓臥床13年！資深女星驚傳病逝　尪悲痛證實「終於解脫到自由世界」

聽新聞
0:00 / 0:00

兩廳院LED汰換工程爆圍標 演唱部經理35萬、業者50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，國家兩廳院為提升演唱舞台水平，發包辦理「LED燈具汰換標案」，負責審查投標資格的2名組長，疑明知東濂和光公司借牌圍標，卻藉職權放水護航，北機站昨天搜索約談近10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反政府採購法東濂負責人50萬交保、兩廳院演唱部經理許玉蕾35萬交保。

此外，標案承辦組長賴秉宏30萬交保、李惟綱10萬交保；其餘陪標廠商陳志宇、陳錦綢、陳嘉筑各以10萬交保。

據調查，游承濂是東濂和光公司負責人，該公司於2023至2024年間，連續2年借牌圍標兩廳院LED汰換工程，標金近千萬元。辦案人員追查，東濂和光不僅圍標，並疑有透過不合理的技術產品規格、排除其他競爭者，進而綁規格標。

北機站為釐清其中是否有行收賄弊端，報請北檢檢察官林易萱偵辦，檢方昨天指揮辦案人員搜索12處地點，包括得標商與陪標商處所，查扣投標契約等文件資料，帶回6名主要被告到案說明。

據了解，兩廳院是行政法人，賴秉宏、李惟綱雖無公務員身分，但在辦理採購案期間，屬於授權公務員，依法令從事公共事務，具有法定職務權限，若涉及不法，可依貪汙罪論處。

兩廳院演唱部經理許玉蕾涉違反採購法35萬交保。記者張宏業／攝影
兩廳院演唱部經理許玉蕾涉違反採購法35萬交保。記者張宏業／攝影

兩廳院LED汰換工程標案承辦人賴秉宏30萬交保。記者張宏業／攝影
兩廳院LED汰換工程標案承辦人賴秉宏30萬交保。記者張宏業／攝影

兩廳院LED汰換工程標案承辦人李惟綱10萬交保。記者張宏業／攝影
兩廳院LED汰換工程標案承辦人李惟綱10萬交保。記者張宏業／攝影

東濂和光公司負責人游承濂（左）涉圍標兩廳院採購案，被檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影
東濂和光公司負責人游承濂（左）涉圍標兩廳院採購案，被檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影

兩廳院 調查局

延伸閱讀

北區養護工程中壢工務段前工務士又涉貪 3包商賄款塞口袋求放水

「中油最貪執行長」徐漢台東落網 逃亡6天賠掉500萬元

國家表演藝術中心第4屆董監事出爐 北藝大前校長楊其文為新任董事長

棄保潛逃 中油「最貪執行長」判25年

相關新聞

兩廳院LED汰換工程爆圍標 演唱部經理35萬、業者50萬交保

調查局接獲檢舉，國家兩廳院為提升演唱舞台水平，發包辦理「LED燈具汰換標案」，負責審查投標資格的2名組長，疑明知東濂和光公司借牌圍標，卻藉職權放水護航，北機站昨天搜索約談近10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反政府採購法東濂負責人50萬交保、兩廳院演唱部經理許玉蕾35萬交保。

北區養護工程中壢工務段前工務士又涉貪 3包商賄款塞口袋求放水

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段廖姓前工務士，涉嫌於2014至2020年間，在中壢段快速公路或台61線22至49公里路燈照明整修、更新或路面零星修補等工程，收受3家包商6萬至25萬元不等賄款，桃檢依貪汙罪將廖及包商等4人起訴。

【總編開箱】警虐犯嫌如豬仔 彷彿回到「雷洛探長的年代」

「以倒掛、矇面、毆擊、戲謔、凌辱等手法對待毫無反抗能力之人…」宛如詐騙集團對待「豬仔」的惡劣犯罪手法，竟是「現代警察」對待犯嫌的手段。警界高層蒙羞之餘，應該徹底了解發生的原因，別讓這種辦案次文化惡習繼續在警界蔓延。

兩廳院爆圍標採購弊案 演出部經理35萬交保、廠商與承辦人漏夜偵訊

調查局接獲檢舉，指兩廳院發包「LED燈具汰換標案」時，負責採購業務的2名組長明知廠商圍標，疑藉職權放水護航，北機站昨搜索12處地點，共約談6人到案，經辦人賴秉宏、李惟綱、以及涉案廠商游承濂3人，凌晨被移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

洩密黑幫、刑求犯嫌 新北5警起訴

新北市刑大偵一隊前副隊長鄭奕賢，被控擔任偵查佐期間，接受四海幫海驥堂主王懷恭飲宴和茶葉，洩漏偵辦中靈骨塔詐騙案情資；又與同事王順賢、張君毅、吳朋諺、趙浩宇共同凌虐「台版柬埔寨」案中兩名犯嫌，新北地檢署昨依犯貪汙、刑法公務員對人犯施以凌虐等罪起訴五警。

兩廳院爆圍標採購弊案 調查局搜索約談6人到案

調查局北機站接獲檢舉，指兩廳院發包「LED燈具汰換標案」時，負責採購的2名組長明知廠商涉及圍綁標，卻放水圖利護航，專案小組今天搜索12處地點，約談涉案廠商及經辦賴姓、李姓公務員共6人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。