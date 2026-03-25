兩廳院LED汰換工程爆圍標 演唱部經理35萬、業者50萬交保

調查局接獲檢舉，國家兩廳院為提升演唱舞台水平，發包辦理「LED燈具汰換標案」，負責審查投標資格的2名組長，疑明知東濂和光公司借牌圍標，卻藉職權放水護航，北機站昨天搜索約談近10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反政府採購法東濂負責人50萬交保、兩廳院演唱部經理許玉蕾35萬交保。

此外，標案承辦組長賴秉宏30萬交保、李惟綱10萬交保；其餘陪標廠商陳志宇、陳錦綢、陳嘉筑各以10萬交保。

據調查，游承濂是東濂和光公司負責人，該公司於2023至2024年間，連續2年借牌圍標兩廳院LED汰換工程，標金近千萬元。辦案人員追查，東濂和光不僅圍標，並疑有透過不合理的技術產品規格、排除其他競爭者，進而綁規格標。

北機站為釐清其中是否有行收賄弊端，報請北檢檢察官林易萱偵辦，檢方昨天指揮辦案人員搜索12處地點，包括得標商與陪標商處所，查扣投標契約等文件資料，帶回6名主要被告到案說明。

據了解，兩廳院是行政法人，賴秉宏、李惟綱雖無公務員身分，但在辦理採購案期間，屬於授權公務員，依法令從事公共事務，具有法定職務權限，若涉及不法，可依貪汙罪論處。

兩廳院演唱部經理許玉蕾涉違反採購法35萬交保。記者張宏業／攝影

兩廳院LED汰換工程標案承辦人賴秉宏30萬交保。記者張宏業／攝影

兩廳院LED汰換工程標案承辦人李惟綱10萬交保。記者張宏業／攝影