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兩廳院爆圍標採購弊案 演出部經理35萬交保、廠商與承辦人漏夜偵訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，指兩廳院發包「LED燈具汰換標案」時，負責採購業務的2名組長明知廠商圍標，疑藉職權放水護航，北機站昨搜索12處地點，共約談6人到案，經辦人賴秉宏、李惟綱、以及涉案廠商游承濂3人，凌晨被移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

檢方為釐清兩廳院演出部經理許玉蕾是否知悉部屬賴秉宏、李惟綱護航圍標，一併約談許女到案，訊後依違反政府採購法35萬交保；陪標業者陳志宇、陳錦綢、陳嘉筑各以10萬元交保。

據調查，涉案廠商是東濂和光公司，負責人游承濂於2023至2024年間，連續2年借牌圍標兩廳院LED汰換工程，標金近千萬元，且疑有量身打造綁規格標情事，期間是否有行賄標案承辦人，是檢調欲釐清的重點。全案由調查局報請北檢檢察官林易萱指揮偵辦。

兩廳院是行政法人，賴秉宏、李惟綱並不是公務員，但在負責辦理採購案時，則具有授權公務員身分，若涉及不法，可依貪汙罪論處。

兩廳院LED汰換工程標案承辦人李惟綱。記者張宏業／攝影
兩廳院LED汰換工程標案承辦人李惟綱。記者張宏業／攝影

兩廳院演出部經理許玉蕾涉違反採購發35萬交保。 記者張宏業／攝影
兩廳院演出部經理許玉蕾涉違反採購發35萬交保。 記者張宏業／攝影

兩廳院LED汰換工程標案承辦人賴秉宏。記者張宏業／攝影
兩廳院LED汰換工程標案承辦人賴秉宏。記者張宏業／攝影

東濂和光公司負責人游承濂涉圍標兩廳院採購案，被檢調約談到案。記者張宏業／攝影
東濂和光公司負責人游承濂涉圍標兩廳院採購案，被檢調約談到案。記者張宏業／攝影

北檢 兩廳院 調查局

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