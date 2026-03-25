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兩廳院爆圍標採購弊案 演出部經理35萬交保、廠商與承辦人漏夜偵訊
調查局接獲檢舉，指兩廳院發包「LED燈具汰換標案」時，負責採購業務的2名組長明知廠商圍標，疑藉職權放水護航，北機站昨搜索12處地點，共約談6人到案，經辦人賴秉宏、李惟綱、以及涉案廠商游承濂3人，凌晨被移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。
檢方為釐清兩廳院演出部經理許玉蕾是否知悉部屬賴秉宏、李惟綱護航圍標，一併約談許女到案，訊後依違反政府採購法35萬交保；陪標業者陳志宇、陳錦綢、陳嘉筑各以10萬元交保。
據調查，涉案廠商是東濂和光公司，負責人游承濂於2023至2024年間，連續2年借牌圍標兩廳院LED汰換工程，標金近千萬元，且疑有量身打造綁規格標情事，期間是否有行賄標案承辦人，是檢調欲釐清的重點。全案由調查局報請北檢檢察官林易萱指揮偵辦。
兩廳院是行政法人，賴秉宏、李惟綱並不是公務員，但在負責辦理採購案時，則具有授權公務員身分，若涉及不法，可依貪汙罪論處。
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