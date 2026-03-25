洩密黑幫、刑求犯嫌 新北5警起訴

鋁箔紙包頭倒立逼唱歌涉凌虐犯嫌，新北刑大5警遭新北檢方起訴並具體求刑。圖／聯合報系資料照 王長鼎

新北市刑大偵一隊前副隊長鄭奕賢，被控擔任偵查佐期間，接受四海幫海驥堂主王懷恭飲宴和茶葉，洩漏偵辦中靈骨塔詐騙案情資；又與同事王順賢、張君毅、吳朋諺、趙浩宇共同凌虐「台版柬埔寨」案中兩名犯嫌，新北地檢署昨依犯貪汙、刑法公務員對人犯施以凌虐等罪起訴五警。

起訴指出，二〇二三年七月五日，鄭奕賢帶著時任偵一隊潘姓副隊長、趙姓偵查員和王順賢、張君毅、吳朋諺等人，共同接受王懷恭宴飲，席間透露偵辦竹聯幫靜安會松山分會長夏尉瀧涉犯靈骨塔詐欺案進度，還將兩天後約談對象名單及時間，用通訊軟體傳送給王男。

同年十一月八日，鄭奕賢將另件偵辦中的「黃思諭」靈骨塔詐騙案相關偵辦作為，再度洩密給王懷恭，事後再度接受王男的宴請及贈送高價茶，王男掌握消息後避走國外，新北檢發布通緝。

另外，鄭奕賢等五警二〇二二年十一月偵辦「台版柬埔寨」相關案件時，涉在張姓犯嫌否認犯行時，隔天將其帶至備勤室，用鋁箔紙包住頭部使其倒立，並以腳鐐吊掛於床邊樓梯，朝張男眼睛及頭、腳部猛擊並拍打其頭部，強迫張男唱台語歌「我甲你攬牢牢」施以凌虐，還自錄影片存證。

同月九日下午，另名遭拘的吳姓被告也被鄭奕賢等人帶至同處，以黑色頭套套頭，強逼其下跪並演唱「完了完了 芭比Ｑ了」等歌曲，再由鄭男出手毆打、張君毅則用腳踹吳男頭部使其倒地，同樣用手機錄影存證。

檢方認為，鄭奕賢等人身為刑警應謹守程序正義，卻將國家授予的公權力轉化為私慾洩憤，或變成威嚇人犯的暴力工具，以倒掛、蒙面、毆擊、戲謔、凌辱等手法，對待已使用戒具、毫無反抗能力的人犯，嚴重撕裂社會大眾對警察的信任。

檢方對鄭奕賢、張君毅各求處二年以上徒刑；王順賢求處一年六月以上徒刑。吳朋諺因學長學弟制沾染不良習氣，無法勇於反對，若審理時坦承犯行，建請量處適當之刑。

新北市刑大指出，鄭奕賢等人均已處分記過一次，視一審判決結果再依規定嚴辦。