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兩廳院爆圍標採購弊案 調查局搜索約談6人到案
調查局北機站接獲檢舉，指兩廳院發包「LED燈具汰換標案」時，負責採購的2名組長明知廠商涉及圍綁標，卻放水圖利護航，專案小組今天搜索12處地點，約談涉案廠商及經辦賴姓、李姓公務員共6人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。
據了解，涉案廠商是東濂和光公司，游姓負責人於2023至2024年間，連續2年借牌圍標兩廳院LED工程，標案金額近千萬元，且疑有量身打造綁規格標情事，過程中是否有行賄標案承辦人，是檢調欲釐清的重點。全案由調查局報請北檢檢察官林易萱指揮偵辦。
兩廳院是行政法人，也是台灣最成熟的國際級藝術中心，更是亞洲具指標性的當代劇場，無論當代或傳統、原生或外來，都在兩廳院的舞臺上共生，深受台灣觀眾青睞。
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