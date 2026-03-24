影／中油前執行長徐漢落網 四天前剪電子腳鐐逃逸台東

中油煉製事業部前執行長徐漢被控貪汙，徐被法院裁定交保後以電子腳鐐監控，卻自行剪斷腳鐐逃逸四天，今下午6時許專案小組鎖定徐漢下落，於台東金峰鄉、太麻里鄉交界處民宅逮到徐漢，另外還逮捕一名林姓男子，兩人今晚解送高雄楠梓分局歸案。

徐漢於棄保潛逃當天，先搭火車南下屏東潮州，在潮州街上購買4顆便當後，搭乘計程車往萬巒鄉一帶前進，隨後於19日下午1時55分許，剪斷電子腳鐐潛逃。刻意製造斷點，專案小組還是鎖定可疑車輛掌握徐漢逃亡台東。

高雄市楠梓警分局、高雄市刑大及台東縣刑大鎖定徐漢藏身點後，今傍晚六時許發動攻堅，在金峰鄉、太麻里鄉交界處的某處農舍找到躲藏的徐漢，另逮捕與徐漢同住的林姓男子。

同行林姓男子也帶回偵訊。記者劉學聖／攝影

中油前執行長徐漢（左二）潛逃今晚落網解送高雄歸案。記者劉學聖／攝影