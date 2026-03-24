她借帳戶給母親做股票…重辦印鑑捲走1300萬 母女反目對簿公堂

呂姓女子早年將證券戶存摺及印章借給母親投資股票用，未料，5年前她重辦印鑑及補發存摺，將帳戶內1300萬匯入另帳戶占為己有，致母女翻臉對簿公堂，一審認呂女犯背信罪被判2年半，不服上訴，她辯拿錢委託母親投資，經營業員等作證，二審改以侵占論罪仍判2年半。

呂女坦承，2020年12月底前，該帳戶均交給母親使用，且於同年月申請帳戶印鑑變更、存摺補發，並將1300萬元匯至郵局帳戶、另100萬則匯到丈夫帳戶。她辯稱，該帳戶裡面都是她的錢，是她拿錢委託母親投資股票等語。

呂母說，她買賣股票的資金，是她存起來的。一開始是放在母親的帳戶，她不想讓先生知道，如果他知道會拿去用。後來小孩成年了，就改用她小孩的帳戶。

邱姓營業員於偵查中證稱，約1998、1999年間認識呂母，她就開始委託他買賣股票。都是由呂母打電話下單，她說要買什麼股票，他就幫她買，有沒有成交再跟她回報。她的3個小孩幾乎沒有問過他股票買賣的情形，都是呂母在問他。

吳姓副理也證稱，都是呂母直接聯絡他下單，呂女之前有寫代理人的委託書，由呂母代理她下單。呂母有使用3個帳戶買賣股票，分別是呂女等3名子女。

同時，次女於審理中證稱，她會知道該帳戶的存摺、印鑑章是媽媽保管，是因為媽媽投資股票的時候，會把本件帳戶及印章拿給她，叫她去匯錢，有時候是存錢進去，有時候是匯錢，有時候是匯到她的帳戶；她知道自己的帳戶，還有姊姊帳戶就是投資股票。

章姓會計也說，她從1991年初開始就是呂母的會計，從一開始有呂女帳戶後，都是呂母在使用，若呂母有需要領錢或轉入帳款，她都會幫忙。呂母會跟她說從哪裡取款匯到哪裡，或者從哪裡領現金後再轉帳到哪裡。

法官認為，綜合證人證述關於該帳戶操作股票，均是由呂母為之，帳戶名義人即呂女未曾過問，且呂母為該帳戶實際管領人，並實際使用該帳戶買賣股票。

法官指出，若果真該帳戶是呂女借與母親，委託母親代為投資股票買賣，並由她提供資金，則自2006年4月間起至2020年12月間長達10餘年期間，竟對母親投資股票是否獲利未曾過問，除本案匯款外，她在長達10餘年期間，未曾分配母親投資利得，也未統計10餘年來交與母親投資股票資金數額等。

台南高分院認為，呂女將該帳戶其中1300萬元提領、轉匯至其郵局帳戶，而持有該筆款項，再以轉提多筆、現金提領或跨行轉出等方式，接續提領匯款，易持有為所有，侵占入己，認呂女犯侵占罪處2年6月，1300萬沒收。