涉烏干達血汗學生裁罰關說...苗縣前副處長判7年 臨時助理員免刑

苗栗縣勞青處前副處長涂榮輝等人，涉烏干達血汗學生關說免罰案，二審今審結，認定涂男有施壓下屬、圖利特定廠商免於裁罰的犯罪事實，判刑7年、褫奪公權4年，另外同案該處廖姓臨時工程助理員，則因自白犯罪，長期受涂男壓迫才犯行，無實際獲利，獲判免刑，另外兩名業者則維持一審無罪認定，不構成行賄。

此案是在2022年1月間，媒體揭露烏干達留學生在台淪為血汗工。當時實際經營「金○企業社」的陳姓業者，因仲介留學生至望○公司等地非法工作，擔憂受罰，隨即向時任苗栗縣府勞青處副處長的涂榮輝關說，請求若須裁罰，僅針對其企業社「輕罰」，放過其他合作公司。

涂榮輝收受請求後，無視廉政倫理，在行政調查期間仍與陳姓業者飲宴、收受饋贈。隨後，涂男利用職權強行介入案件，先是撤換原定輪值的承辦人員，指定由特定人員辦理並交辦「不需查處」，更進一步對承辦人的廖姓臨時工程助理員施壓，要求其依照指示進行「消極調查」。

廖男受困於上司壓力，被迫配合製作不實調查結果，縣府最終採納該虛偽結論，發函勞動部、移民署，宣稱相關單位，無違反勞動基準法、就業服務法，導致金○企業社、望○公司等四家廠商，分別獲得90萬元至2萬元不等的不法免罰利益，總計金額逾百萬元。

二審審認，涂榮輝身為高階公務員，不思守法自持，竟為私人利益施壓下屬，嚴重損害人民對公務執行公正性的期待。雖然涂男始終全盤否認犯罪，但依卷內證據、下屬證詞，足以認定其犯行，依公務員對主管事務圖利罪，判刑7年、褫奪公權4年。

二審指出，廖男部分，考量他在偵查、審判中都坦承犯行，且是因多次向科長求助無門、長期遭受副處長壓力才被迫違法，未從中獲取金錢利益，因其供述使案件真相大白，故依法判處免刑。

另針對檢察官起訴陳姓、徐姓業者涉行求賄賂（送水果禮盒及邀約飲宴）部分，二審維持一審無罪判決。

二審認定，該水果禮盒是因被告與廖員父母有20多年交情之餽贈，難以認定具職務對價關係，且查無具體行賄著手實據，故駁回檢察官上訴。

本案涂榮輝部分，仍可上訴最高法院；至於陳姓、徐姓業者無罪部分，檢察官需符合刑事妥速審判法第9條規定，始得提起上訴。