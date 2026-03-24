台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉收陸資介選 新北檢反滲透法起訴

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌收取大陸方面資金，為特定候選人站台及從事地下匯兌與詐貸，新北地檢署今依涉犯反滲透法、銀行法及刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴。

新北地檢署檢察官黃佳彥、林佳慧查出，徐女涉嫌與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心楊姓主任、中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任合作，藉由服務陸配建立聯繫管道，長期彙報國內各式輿情，並於2022年台北市長選舉及2024年總統選舉中，為候選人宣傳、站台、造勢。

其次，徐女等人明知上述民革上海市組統委孫姓副主任並無商務交流之意，仍找人頭公司提供虛偽在職證明等申請文件，以該公司為邀請單位，申請孫男來台進行商務活動交流，隱匿其身分，規避申請書中應填載「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者」等內容。

此外，徐女另涉非法辦理新台幣、人民幣或美金的匯兌業務，合計匯兌金額達2875萬餘元，犯罪所得為247969 元；以及以虛偽不實的薪資證明、勞工保險等資料，替卜姓友人偽造財力證明，向銀行貸款2697萬元。

檢察官審酌徐女已取得我國國民身分多年，明知對岸主政的中國共產黨為境外敵對勢力，往來時仍表明忠誠於中共，藉服務陸配家庭事務建立聯繫管道，長期彙報國內輿情，透露國內政治人物、政黨內部情報。

此外，徐女也藉由舉報國內陸配日常言論與活動，協助中共控制國內陸配，致國內陸配，並藉此獲取統戰紅利、資源，以維持在陸配群體中的影響力，進而與對岸共同規劃國內陸配參政進程及步驟，藉動員陸配能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次，協助中共干預我國選舉及危害社會秩序，因此建請法院從重量刑。