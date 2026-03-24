凌虐犯嫌新北刑大4警遭起訴求重刑 新北警：依判決結果嚴辦

新北市警察局刑警大隊偵一隊副隊長鄭奕賢擔任偵查佐時，與同隊偵查佐王順賢、張君毅、吳朋諺為偵辦刑案，竟涉嫌凌虐2名犯嫌，予以倒立、矇臉、踹頭和逼唱歌還錄影取樂，遭新北地檢署依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並建請法院從重量刑。新北市刑大指出，此事當時發生後，鄭、張等人均已處分記過1次，將視法院一審判決結果再依相關規定嚴辦，絕不寬待。

起訴指出，2022年11月3日晚間，鄭等人偵辦張姓被告棄屍案，因張男拒絕承認犯案，鄭、王、張3人於是在隔天下午將張男帶至備勤室內，用鋁箔紙包住張男頭部將其倒立，以腳鐐吊掛在備勤室床邊樓梯，朝張男頭、腳部猛擊，並拍打張男，要求他唱台語歌曲「我甲你攬牢牢」及錄影。

同月9日下午，另名被拘提到案的吳姓被告也被鄭等人帶至備勤室，以黑色頭套套頭，強逼其下跪演唱「完了完了 芭比Ｑ了」等歌曲，再由鄭毆打、張腳踹吳男頭部使其倒地，並持手機錄影存證。

檢方認為鄭等人身為執法人員卻知法犯法、目無法紀，嚴重撕裂社會大眾對警察信任，使公眾對司法公正產生懷疑，應予嚴懲，因此對3人各求處鄭、張2年以上徒刑；王1年6月以上徒刑。

據了解，鄭姓代理副隊長去年涉縱放毒品線民案的「案外案」，檢調查出鄭員涉嫌讓持有K他命毒品的沈姓線民倒掉毒品，換取沈女提供非法槍砲情資，檢調經鑑識還原鄭員被扣押手機，不僅意外發現鄭員有刑求嫌犯外，還疑涉接受角頭飲宴招待、收受不正利益，透露辦案情資的涉貪事證，去年12月遭檢方聲押禁見獲准。

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