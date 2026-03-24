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牛樟芝吸金術撈28.5億 珍菌堂董座「牛樟芝大王」劉威甫判14年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「牛樟芝大王」稱號的台商劉威甫以培育牛樟芝在大陸闖出名號，涉與網媒「大師鏈」創辦人莊立平共謀推出牛樟芝「培植」及「經銷」專案招攬投資吸金28億5000萬元，台北地方法院審理，今判劉有期徒刑14年、判莊有期徒刑12年。可上訴。

檢方指控，「牛樟芝大王」珍菌堂董事長劉威甫等以直銷方式推廣牛樟芝，聲稱年報酬最高66%向上百名投資人吸金，另非法經營證券業務獲不法所得8041萬元，全案13名被告共犯銀行法、證券交易法等罪，偵查中即查扣位於台北市文山區不動產約值1億元。

檢察官調查，自2014年開始，劉威甫利用培育牛樟芝之名，在大陸拓展事業版圖，後來莊立平看上他的牛樟芝事業，邀劉返台擴展版圖，由莊擔任總經理，另找人頭掛名負責人。

檢方調查，2016年起劉威甫等人涉嫌利用「珍菌堂生物科技」公司招攬投資，稱以要使台灣牛樟芝聞名全球等話術向上百名投資人吸金，依被害人指述，珍菌堂推出2種商品，一是牛樟芝的培育，其次是直接購買成品。

辦案人員指出，投資案也附紅利回饋金，購買者每月可領「顧問費」，介紹愈多人購買累計的回饋金愈多，有人被騙上百萬元，還有人稱被騙上億元。

劉威甫涉嫌吸金28億5000萬元。圖／聯合報系資料照片
劉威甫涉嫌吸金28億5000萬元。圖／聯合報系資料照片

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