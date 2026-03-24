嘉義男涉從泰國走私果凍威而鋼 透過IG及蝦皮狂賣300萬遭檢方起訴

嘉義35歲林姓男子涉嫌從泰國引進含有「Sildenafil」（威而鋼成分）的「泰國果凍」等藥品，並透過蝦皮、Instagram等網路平台非法販售牟利300萬元。嘉義地檢署偵查終結，認林男違反藥事法輸入及販賣禁藥罪，依法提起公訴。

林男於2022年11月至2024年9月間，在泰國購買含有西地那非（Sildenafil）、達泊西汀（Dapoxetine）、（Tenofovir disoproxil）等成分的禁藥，品名包含「KAMAGRA oral Jelly」、「TENO-EM」、「Super KAMAGRA」、「Mylan」等商品並輸入台灣。林男隨後在不詳時地，利用7-11、蝦皮、PChome、X、Instagram等供不特定人瀏覽之網路平台，刊登販售訊息，待消費者下訂後再透過超商通路交付商品與收受貨款。

台中市政府衛生局於2024年1月9日接獲民眾陳情，於同月19日以網路下單方式購買該款泰國果凍送檢，驗出含有藥品成分，隨即移送調查。嘉義縣調查站調查官於同年9月26日在林男位於民雄鄉的住處執行搜索，現場扣得泰國超級雙效錠253包、SUPER-IN橘子口味雙效錠63盒、泰國果凍1124包及Mylan藥品等證物。

案經嘉義地檢署偵辦，林男於偵訊時坦承不諱，且有相關交易紀錄、鑑定書及扣案藥品佐證，足認林男犯嫌。