新北球棒霸凌案 土城割頸案父：速修少事法、家長要付連帶責任

新北傳出棒球敲頭霸凌案件，土城割喉案家屬楊爸沉痛呼籲，速修「少事法」與強化家長管教責任，別讓法律淪為殺人保護傘。新北市議員石一佑表示，法律不應成為未成年犯罪者的保護傘，呼籲中央應盡速研議修法，別再讓下一個家庭陷入無底深淵。

石一佑表示，從影片可見，被害少女在眾目睽睽之下遭球棒連續重擊頭部「這不僅是孩子間的推擠，這是持械攻擊、預謀暴力，甚至是殺人未遂！」，頭部是人體最脆弱部位，現行輕微的校規處分或保護管束，根本無法導正如此殘忍的動機與手段。

楊爸說，他在法院的陳情狀中已清楚表明，割喉案作為少事法修法後的第一起重大案件，若處理不當將產生巨大的「蝴蝶效應」，但聖母法官們都無動於衷，現在出現另一起霸凌，將來還會出現更多事件，到底誰來防範，還是要讓更多受害者來承受？

他們認為，應該加重暴力累犯責罰，針對涉及持械、集體凌虐或組織性霸凌案件，應研議下修適用年齡或加重司法介入強度，其次是司法介入常態化，重大校園暴力事件應建立直接的警政與司法介入機制，確保受害者得到實質正義。

另外要落實家長連帶責任，生而不教即是失職 石一佑認為家庭教育失能是悲劇主因，施暴者監護人不能推託管不動，可從強制親職教育，施暴者監護人應強制接受心理輔導與親職課程，並負起更重的民事賠償連帶責任，其次是社會安全網前置，針對高風險家庭強化家訪，將管教壓力適度回饋給家庭，而非全由學校承擔。