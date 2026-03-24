泰籍雙胞胎抖音公然直播「招工」 偽觀光來台非法打工17人被捕起訴

看準台灣農村缺工，泰國籍雙胞胎姊妹「娜娜」、「妮妮」公然在抖音直播招工，14名泰籍男女以觀光名義來台非法打工，到雲林從事種蒜及採收工作，雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊等單位破獲該跨國非法打工集團，今提起公訴並函送雲林縣政府依法驅逐出境，並通緝在逃雙胞胎妹妹「妮妮」。

移民署台中市專勤隊接獲情資，指最近有泰國籍人士在網路社群平台Tik Tok（抖音）公開以直播方式招攬泰籍人士來台工作，經進一步追查，發現是逾期在台停留的泰籍外僑「娜娜 」「妮妮」雙胞胎姊妹，以泰銖2萬4000元（折合台幣2萬1600元）的代價，招攬泰國人以免簽證觀光名義來台，再由陳男協助提供住宿及工作機會，媒介他們到雲林縣從事農務等工作。

調查人員發現「妮妮」和「娜娜」每天在抖音直播打廣告，以輕鬆賺錢又可觀光遊台灣，吸引泰國人來台賺外快，廣告內容以自製影片從台灣機場接機、安排住宿到田間種蒜的快樂工作樣態錄製影片，其中最引人注目的是，在一日輕鬆工作結束，大家齊聚歡樂領現金的畫面，甚至還拍攝假日團康出遊的景象，藉以吸引更多泰國人參加，公然非法招工行徑囂張。

專勤隊完成初步調查後，報請地檢署檢察官林穎慶指揮偵辦，去年10月間前往雲林縣四湖鄉陳男及「妮妮」等人住處，陸續逮捕14名非法移工，現場查扣手機及帳冊等證物，檢察官偵查終結今天將非法仲介、雇主及泰籍逾期共計17人依就業服務法起訴，並函送雲林縣政府將依法強制驅逐出國。

幾名非法移工與調查人員閒聊時，透露來台賺錢沒有想像中輕鬆，烈日下務農很累，很多人做沒幾天就放棄，一天工資約1800元還要被抽兩百元仲介費，辛若工作抵不過機票錢，被抓到更慘，實在悔不當初。

雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊、警方、縣市政府單位在雲林破獲在抖音公然招工的非法移工集團，今天起訴仲介及泰籍移工共17人。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，並拍攝工作領錢，甚至還可到各景點旅遊的畫面，營造輕鬆工作歡樂領錢，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，並拍攝工作領錢，甚至還可到各景點旅遊的畫面，營造輕鬆工作歡樂領錢，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝