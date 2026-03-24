快訊

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

聽新聞
0:00 / 0:00

泰籍雙胞胎抖音公然直播「招工」 偽觀光來台非法打工17人被捕起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

看準台灣農村缺工，泰國籍雙胞胎姊妹「娜娜」、「妮妮」公然在抖音直播招工，14名泰籍男女以觀光名義來台非法打工，到雲林從事種蒜及採收工作，雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊等單位破獲該跨國非法打工集團，今提起公訴並函送雲林縣政府依法驅逐出境，並通緝在逃雙胞胎妹妹「妮妮」。

移民署台中市專勤隊接獲情資，指最近有泰國籍人士在網路社群平台Tik Tok（抖音）公開以直播方式招攬泰籍人士來台工作，經進一步追查，發現是逾期在台停留的泰籍外僑「娜娜 」「妮妮」雙胞胎姊妹，以泰銖2萬4000元（折合台幣2萬1600元）的代價，招攬泰國人以免簽證觀光名義來台，再由陳男協助提供住宿及工作機會，媒介他們到雲林縣從事農務等工作。

調查人員發現「妮妮」和「娜娜」每天在抖音直播打廣告，以輕鬆賺錢又可觀光遊台灣，吸引泰國人來台賺外快，廣告內容以自製影片從台灣機場接機、安排住宿到田間種蒜的快樂工作樣態錄製影片，其中最引人注目的是，在一日輕鬆工作結束，大家齊聚歡樂領現金的畫面，甚至還拍攝假日團康出遊的景象，藉以吸引更多泰國人參加，公然非法招工行徑囂張。

專勤隊完成初步調查後，報請地檢署檢察官林穎慶指揮偵辦，去年10月間前往雲林縣四湖鄉陳男及「妮妮」等人住處，陸續逮捕14名非法移工，現場查扣手機及帳冊等證物，檢察官偵查終結今天將非法仲介、雇主及泰籍逾期共計17人依就業服務法起訴，並函送雲林縣政府將依法強制驅逐出國。

幾名非法移工與調查人員閒聊時，透露來台賺錢沒有想像中輕鬆，烈日下務農很累，很多人做沒幾天就放棄，一天工資約1800元還要被抽兩百元仲介費，辛若工作抵不過機票錢，被抓到更慘，實在悔不當初。

雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊、警方、縣市政府單位在雲林破獲在抖音公然招工的非法移工集團，今天起訴仲介及泰籍移工共17人。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊、警方、縣市政府單位在雲林破獲在抖音公然招工的非法移工集團，今天起訴仲介及泰籍移工共17人。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，並拍攝工作領錢，甚至還可到各景點旅遊的畫面，營造輕鬆工作歡樂領錢，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，並拍攝工作領錢，甚至還可到各景點旅遊的畫面，營造輕鬆工作歡樂領錢，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，並拍攝工作領錢，甚至還可到各景點旅遊的畫面，營造輕鬆工作歡樂領錢，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，並拍攝工作領錢，甚至還可到各景點旅遊的畫面，營造輕鬆工作歡樂領錢，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子「娜娜」、「妮妮」組非法移工集團，竟在網路抖音公然招工，從接機到工作再到領錢，拍攝輕鬆工作歡樂領錢的影片，吸引更多泰國人來台非法打工。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊、警方、縣市政府單位在雲林破獲在抖音公然招工的非法移工集團，今天起訴仲介及泰籍移工共17人。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊、警方、縣市政府單位在雲林破獲在抖音公然招工的非法移工集團，今天起訴仲介及泰籍移工共17人。記者蔡維斌／翻攝

打工 觀光

延伸閱讀

高雄富邦BOT工地鋼筋砸傷2車 1小時後才發現還有移工被砸喪命

烏干達學生來台淪血汗勞工...苗栗縣勞青處前副處長涉貪 二審判7年

刷卡買籌碼換現金 澳門假豪賭真洗錢 …1年轉移330億黑錢

20多人受害！安親班助理變裝偷拍女童如廁 趁點眼藥水掏生殖器猥褻

相關新聞

刑求是真的！錫箔紙包頭毆打還逼倒立唱歌凌虐犯嫌 新北刑大4警遭訴

新北市警察局刑警大隊偵一隊副隊長鄭奕賢當偵查佐時，與同隊偵查佐王順賢、張君毅、吳朋諺為偵辦刑案，竟涉嫌凌虐2名犯嫌，予以倒立、矇臉、踹頭和逼唱歌還錄影取樂，遭新北地檢署依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並建請法院從重量刑。

高雄11歲女童偷吃泡麵遭表姊虐死 不施救還傳訊男友嘻笑重判12年

高雄11歲女童和表姊同住，前年1月1日晚間，表姊不滿女童偷吃泡麵便罰她交互蹲跳、半蹲，甚至拿棍棒抽打女童，女童不堪重擊倒地，表姊也未將女童送醫，直到隔天見情況未改善才送往醫院急救，女童住院近兩個月仍宣告不治，高雄地院依傷害致死罪判表姊12年徒刑。可上訴。

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

國防部軍備局205廠上校工務長林龍基、士官長林憶明、呂建勳接受廠商招待「喝花酒」，並在標案驗收時放水，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等罪判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑定讞。

泰籍雙胞胎抖音公然直播「招工」 偽觀光來台非法打工17人被捕起訴

看準台灣農村缺工，泰國籍雙胞胎姊妹「娜娜」、「妮妮」公然在抖音直播招工，14名泰籍男女以觀光名義來台非法打工，到雲林從事種蒜及採收工作，雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊等單位破獲該跨國非法打工集團，今提起公訴並函送雲林縣政府依法驅逐出境，並通緝在逃雙胞胎妹妹「妮妮」。

酒後持刀遭桃園5警壓制...窒息死亡 雙親索國賠496萬又吞敗

游姓男子2019年酒後持刀與人口角，經勸導放下刀械後，被桃園市警蘆竹分局呂姓等5名警員壓制在地，游窒息死亡。游的雙親認為5警執行公權力卻害死兒子，各提告求償醫藥、喪葬、扶養費和精神慰撫金250萬9866元、245萬6596元，但桃園地院認為5警管束合法且必要，死亡與壓制也無相當因果關係，判夫妻敗訴，台灣高等法院今駁回他們上訴。

AI神捕上路！欠稅男愛車被拖吊查扣 急繳2萬免拍賣

台東卑南鄉一名約40歲王姓男子，因積欠2012年等3個年度牌照稅逾2萬元，遭移送強制執行，法務部行政執行署花蓮分署提供運用升級版「AI行動神捕」系統，在台東市區查獲其名下車輛並當場查封拖吊，王男見狀隨即於隔日繳清欠款，避免愛車遭拍賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。