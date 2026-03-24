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酒後持刀遭桃園5警壓制...窒息死亡 雙親索國賠496萬又吞敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

游姓男子2019年酒後持刀與人口角，經勸導放下刀械後，被桃園市警蘆竹分局呂姓等5名警員壓制在地，游窒息死亡。游的雙親認為5警執行公權力卻害死兒子，各提告求償醫藥、喪葬、扶養費和精神慰撫金250萬9866元、245萬6596元，但桃園地院認為5警管束合法且必要，死亡與壓制也無相當因果關係，判夫妻敗訴，台灣高等法院今駁回他們上訴。

游2019年8月20日晚間10時許，在海之味熱炒餐廳用餐，因游在店外與友人起衝突，加上飲酒過多以致有情緒失控，游拿起一把刀揮舞咆哮，民眾向蘆竹分局南崁派出所報案。

呂姓、鍾姓、林姓、許姓、陳姓警員獲報到場，游仍泥醉狀態，與員警拉扯之際導致鍾臉面瘀傷，他經多方勸導、放下刀子，並因不勝酒力踉蹌倒地。警方上前制伏游，並持續以膝蓋等部位頂在游的背部、頸脖，迫使游就範；過程中，游陸續出現胸悶、呼吸急促等症狀，已無法調節胸、腹呼吸，在旁的女性友人發現游不對勁，出言提醒警察，但員警仍持續壓制。

游全身癱軟且喪失意識，呂等5警才察覺有異，救護車將游送往敏盛綜合醫院急救，但游到院前已無呼吸心跳。游的雙親認為5警未注意適時避免採用不必要的強制力，也未隨時注意游的身體狀況、未對游施以心肺復甦術進行急救，提告請求國家賠償，但一審敗訴。

游姓夫妻上訴，高院依據法醫解剖報告、勘驗員警密錄器畫面，認為游案發當時處於高度酩酊狀態，且有攻擊警員的行為，呂等5警依法予以逮捕及管束，且處理過程中「未曾壓迫頸部」，又持續安撫、確認他的生命徵象並隨抵抗程度降低而調整壓制力道，符合比例原則，並無過失。

法醫石台平、國防醫學院三軍總醫院基於醫學實證的鑑定意見，皆認為游身體沒出現機械性窒息的點狀出血特徵，且因他患有重度高血壓性心肌病變合併冠狀動脈60%至70%阻塞，研判是自身心臟疾病結合急性酒精中毒、情緒激動與身體掙扎等因素，促發心因性休克致死，5警的管束行為與死亡結果間無相當因果關係。

呂姓等5名警員曾被訴過失致死，高院刑事庭判他們無罪，高院民事庭認為5警的管束沒有過失，也與死亡無因果關係，蘆竹分局不須負國賠責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

游姓男子7年前酒後鬧事，被南崁派出所呂姓等5名警員壓制，他窒息死亡，游的雙親請求國賠，但一、二審皆敗訴。記者陳恩惠／翻攝
游姓男子7年前酒後鬧事，被南崁派出所呂姓等5名警員壓制，他窒息死亡，游的雙親請求國賠，但一、二審皆敗訴。記者陳恩惠／翻攝

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