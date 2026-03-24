高雄11歲女童偷吃泡麵遭表姊虐死 不施救還傳訊男友嘻笑重判12年

高雄11歲女童和表姊同住，前年1月1日晚間，表姊不滿女童偷吃泡麵便罰她交互蹲跳、半蹲，甚至拿棍棒抽打女童，女童不堪重擊倒地，表姊也未將女童送醫，直到隔天見情況未改善才送往醫院急救，女童住院近兩個月仍宣告不治，高雄地院依傷害致死罪判表姊12年徒刑。可上訴。

判決指出，女童出生後被診斷有輕度身心障礙，平常由住在鳳山的表姊及表姊男友負責照料，前年1月1日，表姊發現女童偷吃泡麵，便要她交互蹲跳、半蹲處罰。同日晚間7時許，表姊變本加厲，不僅徒手掌摑女童、用力捏胸，還持塑膠棍棒猛烈抽打其頭部與背部，體罰直到晚上10點才結束。

女童負傷倒地昏迷，表姊也只是扶她到沙發休息，直到隔天清晨見女童仍舊昏迷才送醫，因腦部受傷嚴重，急救約2個月，同年2月28日仍宣告不治。表姊經雄檢調查後依傷害致死等罪嫌提起公訴。

高雄地院審理時，法官檢視女童驗傷報告，發現女童到院時全身有高達21處新舊傷痕，致死原因應為左耳受到外力撞擊，導致左腦出血，因站不穩而右側著地，表姊未能及時將女童送醫，導致女童最終重度昏迷並死亡。

法官還發現女童昏迷後表姊不僅未積極求救，甚至傳訊息給男友「我以為他真的要死了」，還傳捶地大笑的貼圖，「感覺腦子更有問題了」，顯見對於生命的漠視，態度異常冷血。

即使女童父母與表姊以80萬元達成和解，但法官認為，表姊過去常以肢體暴力管教女童，曾受校方多次通報並接受親職輔導仍毫無改善，即便表姊平時有提供基本生活照料，但功過仍無法相抵，依法重判12年徒刑。