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刑求是真的！錫箔紙包頭毆打還逼倒立唱歌凌虐犯嫌 新北刑大4警遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市警察局刑警大隊偵一隊副隊長鄭奕賢當偵查佐時，與同隊偵查佐王順賢、張君毅、吳朋諺為偵辦刑案，竟涉嫌凌虐2名犯嫌，予以倒立、矇臉、踹頭和逼唱歌還錄影取樂，遭新北地檢署依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並建請法院從重量刑。

起訴指出，2022年11月3日晚間，鄭等人偵辦張姓被告棄屍案，因張男拒絕承認犯案，鄭、王、張3人於是在隔天下午將張男帶至備勤室內，用鋁箔紙包住張男頭部將其倒立，以腳鐐吊掛在備勤室床邊樓梯，朝張男頭、腳部猛擊，並拍打張男，要求他唱台語歌曲「我甲你攬牢牢」及錄影。

同月9日下午，另名被拘提到案的吳姓被告也被鄭等人帶至備勤室，以黑色頭套套頭，強逼其下跪演唱「完了完了 芭比Ｑ了」等歌曲，再由鄭毆打、張腳踹吳男頭部使其倒地，並持手機錄影存證。

檢方認為，鄭等人身為刑警應知「程序正義」是法治國家靈魂，卻將國家授予的公權力，轉化為私慾洩憤或威嚇人犯的暴力工具，在代表國家法律權威的機關備勤室內，以倒掛、矇面、毆擊、戲謔、凌辱等手法對待毫無反抗能力的人犯，行徑與文明法治國家警察形象背道而馳。

檢方斥責，鄭等人身為執法人員卻知法犯法、目無法紀，嚴重撕裂社會大眾對警察信任，使公眾對司法公正產生懷疑，應予嚴懲，因此對3人各求處鄭、張2年以上徒刑；王1年6月以上徒刑。至於吳因基於學長學弟制沾染不良習氣、無法勇於反對，若日後審理期期間坦承犯行可量處適當之刑。

新北市警察局刑警大隊偵一隊副隊長鄭奕賢當偵查佐時，與同隊偵查佐王順賢、張君毅、吳朋諺為偵辦刑案，竟涉嫌凌虐2名犯嫌，予以倒立、矇臉、踹頭和逼唱歌還錄影取樂，遭新北地檢署依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並建請法院從重量刑。圖／聯合報系資料照片
新北市警察局刑警大隊偵一隊副隊長鄭奕賢當偵查佐時，與同隊偵查佐王順賢、張君毅、吳朋諺為偵辦刑案，竟涉嫌凌虐2名犯嫌，予以倒立、矇臉、踹頭和逼唱歌還錄影取樂，遭新北地檢署依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並建請法院從重量刑。圖／聯合報系資料照片

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