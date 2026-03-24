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AI神捕上路！欠稅男愛車被拖吊查扣 急繳2萬免拍賣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台東卑南鄉一名約40歲王姓男子，因積欠2012年等3個年度牌照稅逾2萬元，遭移送強制執行法務部行政執行署花蓮分署提供運用升級版「AI行動神捕」系統，在台東市區查獲其名下車輛並當場查封拖吊，王男見狀隨即於隔日繳清欠款，避免愛車遭拍賣。

花蓮分署今天指出，王男早年因欠繳101年度牌照稅遭台東縣稅務局移送執行，但名下無可供執行財產，案件歷經十餘年仍未結案，原車輛也因逾期未檢驗遭監理機關註銷；王男於2024年再購入一輛油電休旅車，卻又未繳納牌照稅，再度成為執行對象。

日前花蓮分署與台東縣稅務局執行掃車專案時，透過「AI行動神捕」即時辨識車牌，在台東市區人潮密集路段發現王男車輛，執行人員隨即依法查封並拖吊保管，王男見愛車被移置後，立即於隔日下午繳清所有欠稅。

花蓮分署說明，過去與稅務機關合作，多仰賴公務車搭載車牌辨識系統查找欠稅車輛，但面臨辨識率不足、操作複雜及執勤風險等問題。為提升效率，委由廠商優化系統，於去年底推出升級版「AI行動神捕」，執法人員可透過高效能PDA搭配AI演算法，徒步或騎乘機車巡查，一旦辨識出欠稅車牌即時示警，快速判斷是否查封或通知催繳，大幅提升執行效能。

分署提醒，使用牌照稅將於4月開徵，民眾接獲通知應盡速繳納；若因欠繳遭移送強制執行，應主動履行義務，以免名下財產遭查扣。若確有經濟困難，也可向相關單位申請分期繳納，避免車輛遭當場查封。

台東王姓男子積欠牌照稅逾2萬元，執行署花蓮分署提供運用升級版「AI行動神捕」系統，查獲其名下車輛並當場查封拖吊，王男隨即於隔日繳清欠款。圖／法務部行政執行署花蓮分署提供
台東王姓男子積欠牌照稅逾2萬元，執行署花蓮分署提供運用升級版「AI行動神捕」系統，查獲其名下車輛並當場查封拖吊，王男隨即於隔日繳清欠款。圖／法務部行政執行署花蓮分署提供

牌照稅 強制執行 法務部

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