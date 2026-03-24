接受飲宴洩漏偵查秘密給四海幫堂主 新北市刑大前副隊長貪汙起訴

新北市警局刑警大隊偵一隊前副隊長鄭奕賢於2023年擔任偵一隊偵查佐期間，涉嫌接受四海幫海驥堂主王懷恭飲宴和茶葉，作為洩漏偵辦中的2件靈骨塔詐騙偵查情資給王的對價，遭新北地檢署依涉犯貪汙治罪條例違背職務收受不正利益及洩密罪起訴，並交由新北地方法院國民法官合議庭審理。

起訴指出，2023年7月5日，鄭奕賢帶著時任偵一隊潘姓副隊長、趙姓偵查員與王姓、張姓、吳姓、盧姓偵查佐，接受王懷恭安排的宴飲，席間透露偵辦竹聯幫靜安會松山分會長夏尉瀧等人涉犯的靈骨塔詐欺案進度，2天後再將約談對象名單及時間，以通訊軟體傳送給王。

同年11月8日，鄭奕賢再度將另件偵辦中的「黃思諭」靈骨塔詐騙案又將另件承辦的靈骨塔詐欺案相關偵辦作為、到案情形，洩密給王懷恭，事後再度接受王的宴請和茶葉。

至於當時一同赴宴的趙姓偵查員，雖明知鄭是要傳偵查資料給王懷恭，但可能不知飲宴是王出錢，難認涉嫌貪瀆，且查無有其他與幫派份子不正交往情事，但他身為案件承辦人卻將約談名單交付黑道分子，對司法公正造成難以補救的傷害，另追究其洩密刑責。