人妻愛上車手向坐牢夫自白出軌 「他為了我兩度入監」寫信求離婚

高雄范姓男子入獄服刑後接到妻子來信，范妻自稱遇到一位很好的男人，「雖然他現在被收押，但我的心裡都是他的影子」，信中希望范男成全，同意離婚讓她與對方在一起，范男戴上綠帽後氣炸，像妻子提告求償10萬元，范妻未到庭替自己辯護，被法官判賠1萬元。

判決指出，范男與周女2022年結婚，後來范男因案入監服刑，去年4月間，范妻認識信中所說的男子，兩人便發展出戀情；周女「暈船」後，同年4月、5月寫信給在監服刑的范男，信中不但坦承出軌，還稱「心裡面全都是他的身影」。

范妻信中闡述對方對她的好，「從我會交男朋友以來，還沒有遇過會對我那麼好的男人，超疼我的，怕我生氣、怕我無聊、怕我肚子餓，還為了想改變我的生活去當車手、做PK，然後被抓在台南看守所收押、禁見」。

范妻還說，「可以交保後我立馬去借錢把他交保出來，在過沒多久又因為我去雲林吐卡又被抓，我一定會幫我男朋友討一個公道回來，我想跟你離婚跟他辦結婚，你可以成全我們好嗎?」

收到妻子信件的范男氣炸，提告向妻子求償10萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，周女未到場辯論，也沒有提出任何書狀聲明。

不過，法官根據周女親筆信件內容，整封信幾乎是自己出軌自白，認定她明知自己已婚又與別的男人有親密往來，判她應賠1萬元，可上訴。