外籍移工無照酒駕撞傷女騎士 法官判免驅逐出境

一名來台工作的印尼籍移工「阿門」，去年10月無照酒駕騎車，在高雄左營危險駕駛當場與另一名台灣女騎士擦撞，犯下公共危險及過失傷害等罪行，但橋頭地院法官審理後認為，這名肇事移工並非逃逸外勞，且車禍非重大暴力犯罪，因此裁定無需驅逐出境，可以繼續留在台灣工作。

判決書指出，去年10月31日晚間10時許，沒有駕照卻騎車上路的印尼籍移工阿門，飲酒後騎乘重機車行經左營區翠華路與新莊一路口時，阿門因錯過路口，竟直接從外側機車道向左違規迴轉，直接衝撞後方無辜的吳姓女騎士，造成吳女摔車倒地，右側前臂及下肢多處擦挫傷。

警方到場實施酒測，發現阿門酒測值高達0.67毫克，當即被移送法辦，檢方也主張應依酒醉駕車加重其過失傷害刑責，將這名移工依公共危險起訴，且若經判決有罪，還需依外國人在台犯罪，面臨刑後驅逐出境。

不過法院審理時，法官認為阿門只是在前方違規迴轉，才會與吳女擦撞，且不認檢方提出的加重過失傷害的刑度，認為阿門的酒駕行為已獨立依公共危險罪論處，若再拿酒駕來加重過失傷害的刑度，將構成重複評價的法律瑕疵。

法官也調查，由於阿門肇事後留在現場向警方自首，符合減刑規定，法官審酌，阿門雖酒駕且違規迴轉導致車禍，但考量他為合法申請來台的營造業移工，居留期限至2027年，在台有正當工作且過去無犯罪紀錄，品行尚佳，認定其無繼續危害社會安全之虞，因此依比例原則，未對犯罪外籍移工宣告驅逐出境。

橋頭地院審結，依公共危險罪判這名移工有期徒刑4個月、併科罰金2萬元，另依過失傷害罪處拘役40天。全案可上訴。