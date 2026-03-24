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人頭詐領助理費105萬 台南前議員謝財旺被訴辯「不知情」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南前市議員謝財旺、妻子及女兒3人被控任職第1、2任議員期間，涉以大嫂等人名義詐領助理費及春節慰勞金共105萬餘元而被訴，惟謝否認犯行，稱服務處都交妻子處理，謝妻認罪且已繳回犯罪所得，台南地院上午開庭，謝仍堅稱「不知情」、「什麼都不曉得」。

台南地院上午召開準備庭，謝及妻子2人到庭，謝等3人被訴利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪外，謝妻還涉偽證罪，謝「全部否認」，甚對所有證人於警詢、偵查中證述認不具證據能力。謝妻則全部認罪。

法官詢及謝擔任3屆台南市議員期間，可知一人可請幾任公費助理？公費助理可以拿多少錢？是否報好、報滿？他回答「6或8人」，「基本工薪到最高8萬」？實際情形不知道，他很忙，都是太太在看。法官詢問，當了12年議員，連最基本聘請議員人數都不知道嗎。

法官詢問，當時你知道議員有很多人頭助理情形？「什麼都不曉得」他說，議員間很少在討論這些 ，當時很少在發生這些事。至於大嫂是不是助理？他說，當時不知道； 謝當場也說明記憶中聘請公費助理，包括妻子、2名女兒及司機等6人。他也說，據他了解，是沒有自掏腰包聘助理，太太有沒有？他不清楚。

面對謝妻將鄰居和隔壁飲料店拿來報人頭助理，謝說，他認識鄰居做美髮的，但在調詢時稱不知道飲料店闆娘，他知道這個人，直到調查站之後，才知道她叫什麼。

謝妻的部分均全部認罪，律師也請求法官依其自白，不具公務人員身分，並已繳回犯罪所得等一切情狀，依法減輕其刑。

台南前市議員謝財旺、妻子及女兒3人被控以人頭詐領助理費等共105萬餘元而被訴，台南地院今上午開庭謝否認犯行，謝妻則全部認罪，請求法官減輕其刑。圖／本報資料照
台南前市議員謝財旺、妻子及女兒3人被控以人頭詐領助理費等共105萬餘元而被訴，台南地院今上午開庭謝否認犯行，謝妻則全部認罪，請求法官減輕其刑。圖／本報資料照

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