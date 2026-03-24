林秉文組頭起家成「百億賭王」 因88會館棄保潛逃還與立委隔空嗆聲

「百億賭王」林秉文因涉入八八會館負責人郭哲敏經營博弈及地下匯兌案，於新北地方法院審理期間棄保潛逃，卻傳出他在柬埔寨遭到槍殺。這位曾經滿手現金的地下博弈賭王，曾出面替老牌藝人澎恰恰協調債務，甚至在他棄保潛逃後，還能跟立委隔空嗆聲，視司法如無物。

林秉文是出身新北市三重、蘆洲的天道盟角頭，最早登上媒體版面，是因為2008年職棒米迪亞暴龍隊假球案，當時林就是最大的地下組頭之一，他出獄後靠著投資博弈產業賺的驚人利益，因此被稱為「百億賭王」。

2021年，林秉文曾為了力挺昔日好友澎恰恰，召開記者會說要幫澎喬債，願意出面與債主們協調債務，並霸氣表示有問題他一肩扛下，不料不久自己也因八八會館一案逃亡海外。

在郭哲敏一案中，林秉文經營「PGTalk」，涉嫌以第三方支付業者的角色，配合郭等人洗錢遭檢方起訴，不料他2024年12月新北地院開庭時竟未到庭，因此遭到通緝。

林秉文被通緝後，曾於2025年1月透過臉書發文，表示自己不是因為司法而逃亡，但需要時間處理事情，甚至還與立委徐巧芯隔空互嗆，揚言與藍白揚言魚死網破，隨後關閉臉書，囂張行徑遭藍白痛批簡直視司法為無物，也質疑檢調縱放。