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彰化縣議員施嘉華父子贊助文宣品涉賄 當選無效確定 更一審今仍判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣議員施嘉華與其父親在2022年九合一選舉期間，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏鄉鎮民代或村長候選人支持，一審分判施嘉華與其父親，3年2月、3年4月徒刑，均褫奪公權3年，施另涉教唆偽證罪，判刑4月，更一審今審結，撤銷原審判決，仍認定施姓父子違反選罷法，分判3年、3年1月徒刑、褫奪公權3年，施嘉華另涉教唆偽證罪，判刑3月，仍可上訴。

檢警調查，2022年選舉期間，施嘉華參選彰化縣第三選區（和美）縣議員，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人。

其中，施嘉華贊助5.5萬元的文宣筆、打火機給伸港鄉周姓鄉代候選人，施復興贊助價值約7.2萬千元的口罩給邱姓和美鎮民代表候選人，贊助1.5萬元的文宣筆給林姓伸港鄉代候選人，要求這些候選人協助，讓選民投票給施嘉華。

施復興父子應訊時強調，他是與村長、鎮代候選人聯合競選，才會代購各種文宣品，並向相關候選人收取文宣品費用，並非賄選。施復興腦部曾手術，經常忘記事情，檢察官偵訊時態度凶悍，導致他們記憶力混亂，才不記得曾向聯合競選者收款等事項。

此案民事部分，台中高分院在2024年駁回上訴，判施嘉華當選無效確定，刑事部分，一審判施嘉華與其父親，涉犯交付賄賂罪，分判3年2月、3年3月，均褫奪公權3年，施另涉教唆偽證罪，判刑4月，二審針對違反選罷法部分，改判二人，3年1月、3年3月徒刑，褫奪公權3年。

更一審今審結，撤銷原審判決，仍認二人違反選罷法，分判施嘉華3年徒刑、褫奪公權3年，另涉教唆偽證罪，判刑3月，施嘉華父親改判3年1月徒刑、褫奪公權3年，仍可上訴。

彰化縣議員施嘉華父子涉違反選罷法，更一審今審結選判。圖／摘自彰化縣議會
彰化縣議員施嘉華父子涉違反選罷法，更一審今審結選判。圖／摘自彰化縣議會

選罷法 九合一選舉 彰化縣

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