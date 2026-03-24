看到沒拔鑰匙就忍不住想開走！ 台東慣竊男假釋後再竊遭延押

台東一名王姓男子才剛假釋出監，卻疑似重操舊業接連犯案，辯稱自己看到未拔鑰匙的車輛會「忍不住想開走」。法院審理其多起竊盜案件，認為有反覆犯案之虞，近日裁定自3月24日起延長羈押2個月，防止再度危害社會治安。

裁定書指出，王男過去曾因竊盜與偽造文書案件入監服刑，直到去年9月26日才假釋出獄，未料短短時間內，又陸續涉及多起竊盜案件。

檢警調查發現，他不僅本案涉5起竊盜，另還有多起案件仍在偵辦或已遭起訴，犯行頻率相當高。男曾雖向檢方表示，自己看到未拔鑰匙的車輛會「忍不住想開走」，甚至自稱與長期精神狀況有關。不過法院仍認為，現階段沒有更適當的替代措施可防止其再犯。

法院指出，王男在偵查與審理過程中已坦承犯行，且相關監視器畫面與證人證述均可佐證，犯罪嫌疑重大。更關鍵的是，他過去就曾有類似犯行紀錄，假釋後又迅速再犯，顯示自制力與守法意識薄弱，確實存在反覆實施竊盜的風險。

裁定也提到，先前曾嘗試以「定期向派出所報到」等較輕的替代措施，但王男仍在短時間內再度犯案，顯示單靠較低強度的約束，難以有效防止其持續行竊。因此，在權衡個人自由與社會安全後，羈押的目的是保障司法程序順利進行，同時防止王男再犯，並符合比例原則，法院認為仍有繼續羈押的必要。