烏干達學生來台淪血汗勞工...苗栗縣勞青處前副處長涉貪 二審判7年

彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝，接受業者飲宴、收禮後，向承辦人施壓、撤換，讓業者免於受罰，一審依貪汙罪，判涂7年徒刑，全案上訴台中高分院後，今仍判7年徒刑、褫奪公權4年。

檢警調查，中州科技大學在2019年間，由當時的柴姓學務長兼國際中心主任與中州「推廣教育中心」藍姓女主任，前往烏干達招收外籍學生，由在烏干達的飯店業者林男協助辦招生說明會，向學生佯稱中州大學可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費、償還來台旅費，甚至可以存錢等語。

中州大學故意隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用，也無法保證每位留學生都可順利獲得工作，而且留學生可能從事勞力密集工作，若繳不出學費，將依法退學等重要資訊，讓外籍生誤信為真，還要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，陳述不實財力資訊，共有16名留學生來台就學。

校方再透過人力仲介業者陳男仲介工作，由於學生已積欠龐大來台旅費，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作，而被剝削，直到外籍生投訴媒體才揭露此事。

一審審認，此案受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，依貪污治罪修例圖利罪，判苗栗縣政府勞青處前副處長涂榮輝，7年徒刑、併科罰金240萬元、褫奪公權5年，全案上訴二審後，今天審結，撤銷原判決，改判7年徒刑、褫奪公權4年。