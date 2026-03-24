快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

烏干達學生來台淪血汗勞工...苗栗縣勞青處前副處長涉貪 二審判7年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝，接受業者飲宴、收禮後，向承辦人施壓、撤換，讓業者免於受罰，一審依貪汙罪，判涂7年徒刑，全案上訴台中高分院後，今仍判7年徒刑、褫奪公權4年。

檢警調查，中州科技大學在2019年間，由當時的柴姓學務長兼國際中心主任與中州「推廣教育中心」藍姓女主任，前往烏干達招收外籍學生，由在烏干達的飯店業者林男協助辦招生說明會，向學生佯稱中州大學可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費、償還來台旅費，甚至可以存錢等語。

中州大學故意隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用，也無法保證每位留學生都可順利獲得工作，而且留學生可能從事勞力密集工作，若繳不出學費，將依法退學等重要資訊，讓外籍生誤信為真，還要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，陳述不實財力資訊，共有16名留學生來台就學。

校方再透過人力仲介業者陳男仲介工作，由於學生已積欠龐大來台旅費，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作，而被剝削，直到外籍生投訴媒體才揭露此事。

一審審認，此案受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，依貪污治罪修例圖利罪，判苗栗縣政府勞青處前副處長涂榮輝，7年徒刑、併科罰金240萬元、褫奪公權5年，全案上訴二審後，今天審結，撤銷原判決，改判7年徒刑、褫奪公權4年。

烏干達血汗學生案，苗栗縣政府勞青處前副處長涂榮輝涉貪汙，二審今審結，判7年徒刑。圖／本報資料照
烏干達血汗學生案，苗栗縣政府勞青處前副處長涂榮輝涉貪汙，二審今審結，判7年徒刑。圖／本報資料照

中州科技大學 外籍生 留學生

延伸閱讀

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

柯文哲涉京華城等案 台北地院26日一審宣判

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

Ａ詐團 吞毒品 前警員二審仍重判五年

相關新聞

彰化縣議員施嘉華父子贊助文宣品涉賄 當選無效確定 更一審今仍判刑

彰化縣議員施嘉華與其父親在2022年九合一選舉期間，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏鄉鎮民代或村長候選人支持，一審分判施嘉華與其父親，3年2月、3年4月徒刑，均褫奪公權3年，施另涉教唆偽證罪，判刑4月，更一審今審結，撤銷原審判決，仍認定施姓父子違反選罷法，分判3年、3年1月徒刑、褫奪公權3年，施嘉華另涉教唆偽證罪，判刑3月，仍可上訴。

烏干達學生來台淪血汗勞工...苗栗縣勞青處前副處長涉貪 二審判7年

彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝，接受業者飲宴、收禮後，向承辦人施壓、撤換，讓業者免於受罰，一審依貪汙罪，判涂7年徒刑，全案上訴台中高分院後，今仍判7年徒刑、褫奪公權4年。

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

國防部軍備局205廠上校工務長林龍基、士官長林憶明、呂建勳接受廠商招待「喝花酒」，並在標案驗收時放水，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等罪判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑定讞。

看到沒拔鑰匙就忍不住想開走！ 台東慣竊男假釋後再竊遭延押

台東一名王姓男子才剛假釋出監，卻疑似重操舊業接連犯案，辯稱自己看到未拔鑰匙的車輛會「忍不住想開走」。法院審理其多起竊盜案件，認為有反覆犯案之虞，近日裁定自3月24日起延長羈押2個月，防止再度危害社會治安。

北市大爆消防採購弊案 退休採購人員涉貪70萬交保

調查局接獲情資，指北市大總務科退休採購人員查振漢，辦理校區5至6件工程標案時，按件向廠商索取5%回扣，估計索賄近百萬元，並於驗收階段放水護航，台北市調查處昨天搜索約談7人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪命查振漢70萬元交保、限制出境出海。

影／北市大退休採購人員經辦標案涉賄 移送北檢漏夜偵訊

調查局台北市調查處獲報，指北市大退休採購人員查振漢，任職期間辦理校區5至6件工程標案時，向廠商索賄數萬至10餘萬元，再於驗收時放水護航，辦案人員昨天搜索9處地點，約談7到案，查振漢深夜移送台北地檢署複訊，全案朝貪汙等罪偵辦，預料有強制處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。