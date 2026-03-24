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偷1050元安全帽 台東女判拘役50日易科罰金5萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一件看似不起眼的竊案，卻付出不小代價。一名陳姓女子因涉及竊取價值約1050元的安全帽，近日遭法院依共同竊盜罪判處拘役50日，若選擇易科罰金，最高須繳納約5萬元代價。

判決指出，案件發生於去年8月間凌晨，陳女騎機車載同夥郭姓男子前往市區一處民宅外，由郭男下車徒手竊取安全帽得手後，再由陳女騎車接應離去。屋主發現安全帽不翼而飛報警處理。

警方調閱監視器畫面後循線查獲陳、郭涉嫌行竊。案經檢察官起訴，法院審理時認定，陳女雖未實際動手行竊，但與同夥間具有犯意聯絡與行為分擔，仍構成共同正犯。

法官考量她犯後坦承犯行，態度尚可，且竊取物品價值不高，最終量處拘役50日，並得以每日1000元折算易科罰金。值得一提的是，該案實際下手行竊者為郭男，且無證據顯示陳女持有贓物，法院因此未對犯罪所得宣告沒收或追徵。

這起案件也讓不少人直呼不划算，一頂千元安全帽，最終恐換來數萬元罰金與刑責。法律人士提醒，即使只是協助接應或載送，只要涉及犯意聯絡，仍可能被認定為共犯，切勿心存僥倖，以免因小失大。

台東一名陳姓女子去年竊取價值約1050元的安全帽，近日遭法院依共同竊盜罪判處拘役50日，若選擇易科罰金，最高須繳納約5萬元代價。記者尤聰光／攝影
台東一名陳姓女子去年竊取價值約1050元的安全帽，近日遭法院依共同竊盜罪判處拘役50日，若選擇易科罰金，最高須繳納約5萬元代價。記者尤聰光／攝影

台東 安全帽 檢察官

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