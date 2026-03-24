北市大爆消防採購弊案 退休採購人員涉貪70萬交保

調查局接獲情資，指北市大總務科退休採購人員查振漢，辦理校區5至6件工程標案時，按件向廠商索取5%回扣，估計索賄近百萬元，並於驗收階段放水護航，台北市調查處昨天搜索約談7人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪命查振漢70萬元交保、限制出境出海。

檢方同步約談廣潤公司負責人黃國欽、任証公司負責人陳春盛、昌昆營造負責人葉永富、昌坤營造登記負責人張淑玲、大昌消防工程公司負責人賴興塋等業者。陳春盛涉及行賄，被諭令20萬元交保、黃國欽10萬元交保。

調查顯示，查振漢曾負責北市大天母校區總務組採購職務，2023年退休。2018至2023年間，查男辦理天母校區「詩欣館」及「科資大樓」消防改善與屋頂防水工程時，明知任證消防工程借牌圍標，卻暗示業者付錢予以護航。

據調查，查振漢在詩欣館消防設施改善工程案中，疑事前協助廠商圍標，事後又藉故刁難拖延驗收，以明示或暗示方法，要廠商支付數萬元賄款，最後才通過驗收。