影／北市大退休採購人員經辦標案涉賄 移送北檢漏夜偵訊

新北市三峽區插角里長劉添財，涉嫌「指點」立向營造負責人朱素慧將瀝青刨除的工程廢料，擅自堆置在里民所有的土地上，事後收受4萬元好處並要求立向幫忙整地。新北地檢署今依違反廢棄物清理法及刑法竊佔等罪，起訴劉、朱、承包商王駿晟、工程行老闆林嵩乾及立向公司，並對劉、朱、林3人求處重刑。

2026-03-23 17:28