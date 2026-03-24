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影／北市大退休採購人員經辦標案涉賄 移送北檢漏夜偵訊
調查局台北市調查處獲報，指北市大退休採購人員查振漢，任職期間辦理校區5至6件工程標案時，向廠商索賄數萬至10餘萬元，再於驗收時放水護航，辦案人員昨天搜索9處地點，約談7到案，查振漢深夜移送台北地檢署複訊，全案朝貪汙等罪偵辦，預料有強制處分。
同案約談包括昌昆營造負責人葉永富、昌坤營造登記負責人張淑玲、大昌消防工程公司負責人賴興塋、廣潤公司及任証消防工程公司負責人黃國欽等。
據調查，查振漢曾任職北市大天母校區總務組採購職務，2023年退休。查男自2018至2023年間，辦理校區多項工程標案時，利用驗收或採購機會，向廠商索取賄款，例如2023年間，北市大天母校區辦理「消防設備檢查缺失改善標案」，查振漢明知任証消防工程借牌圍標，卻收錢放水護航。
另外，大昌消防工程在投標時，涉行賄查振漢取得標案，檢調也掌握行收賄事證。
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