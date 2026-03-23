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防林明佐潛逃 法院：不該由警方承擔

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

刑事局前警政監林明佐涉九州博弈案，去年被法院裁定一五○○萬交保、限制出境出海與住居，每周三天向警局報到，並持手機在住家前拍照；因林男未定期報到，檢方對裁定提起抗告，認為應改派員警前往訪查，台中高分院認為，不應將被告義務由警方承擔，駁回抗告確定。

林明佐擔任中市刑大隊長期間，被查出接受九州團總裁陳正谷供養，涉貪六千多萬元，檢警偵辦期間他被收押，去年六月罹患惡性脊椎腫瘤，法院裁定一五○○萬元交保，期間限制住居、出境、出海八月，每周三天向警局報到，持手機在住家前拍照，傳送至科技設備監控中心。

該處分今年二月十三日屆滿，台中地院裁定延長交保處分至今年九月。由於近來不少大咖屢傳逃亡，讓警政與司法系統繃緊神經，檢方不服裁定提抗告，指林明佐長期未配合向警局報到，應更裁為警員至林男住居地訪查、或命其簽到方式替代。

台中高分院認為，林明佐罹患惡性腫瘤，有持續住院治療必要；依其病況，以原裁定即可確保其行蹤，沒有防逃強度不足之虞；依刑事訴訟法規定，停押的交保處分是被告定期向法院、檢察官或指定機關報到，若改以轄區警員到林住所訪查、命其簽名方式，無異將被告應負責任轉嫁給警員，與法不符，駁回檢方抗告。

台東地院前院長唐光義指出，若擔心交保中的被告逃亡，檢警機關只能在院方處分後，加強第一時間的掌握，不過現在檢警機關的人力負擔大、案量多，事事要滴水不漏，怕是緣木求魚。

法界人士說，裁定交保的被告若逃亡，輿論壓力的「黑鍋」多由法院背，因為只要裁定交保，就有逃亡可能；林明佐案檢方提「抗告」，也是某種形式上的「甩鍋」，人若真的跑了，至少不會檢討檢方都沒動作。

基層派出所長說，被告交保時，地檢署會通報派出所管控，若有人未到，就會追查通報，但沒遇過法院裁定警察去交保被告家簽到，「萬事都找警察，真的負擔不來」。

林明佐 刑事局

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