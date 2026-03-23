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涉收4萬占用里民空地供營造商棄置工程廢料 三峽里長遭起訴求重刑

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區插角里長劉添財，涉嫌「指點」立向營造負責人朱素慧將瀝青刨除的工程廢料，擅自堆置在里民所有的土地上，事後收受4萬元好處並要求立向幫忙整地。新北地檢署今依違反廢棄物清理法及刑法竊佔等罪，起訴劉、朱、承包商王駿晟、工程行老闆林嵩乾及立向公司，並對劉、朱、林3人求處重刑。

全案經新北檢打擊民生犯罪專組檢察官陳怡均指揮偵辦，去年朱女經營的立向承包新北市農業局三峽區道路改善工程。為節省廢棄物處置成本，朱女透過現場負責人王男和林男找上劉男協助。劉男於是擅自提供里內蔡姓民眾所有的一塊私人土地，供立向傾倒約 349.05 立方公尺的瀝青刨除料，使立向免於給付約18 萬元的清運費用。

事後劉男除收取立向4萬元的報酬外，另在王男協助下，以上述瀝青刨除料幫插角里李山幹附近一處道路整地，以便之後脫手出售，收取不法所得。檢察官認為，劉男身為地方民選里長，理應守法而為社會表率，竟為私利竊佔他人土地供不肖業者傾倒工程廢料，還收受現金、整地等不正利益，助長違法處理廢棄物歪風，更對環境造成潛在汙染風險。

其次，眾人犯行經環保機關查緝後，劉男曾刪除相關對話紀錄躲避查緝，並對上述犯行推諉不知；共犯朱女、林男也始終以「暫置」廢料為辯否認犯行，3人犯後態度惡劣，因此檢方特別請求法院予以從重量刑。

新北市三峽區插角里長劉添財涉嫌「指點」立向營造負責人朱素慧將瀝青刨除的工程廢料，擅自堆置在里民所有的土地上並收受好處，新北地檢署今依違反廢棄物清理法及刑法竊佔等罪，起訴劉、朱、承包商王駿晟、工程行老闆林嵩乾及立向公司。圖／翻攝自三峽區公所官網
新北市三峽區插角里長劉添財涉嫌「指點」立向營造負責人朱素慧將瀝青刨除的工程廢料，擅自堆置在里民所有的土地上並收受好處，新北地檢署今依違反廢棄物清理法及刑法竊佔等罪，起訴劉、朱、承包商王駿晟、工程行老闆林嵩乾及立向公司。圖／翻攝自三峽區公所官網

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