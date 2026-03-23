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中山女高名師遭外甥持刀刺死 一審判無期徒刑、褫奪公權終身
男子朱禹治2023年向潭姓阿姨借錢不成，亮刀猛刺對方數刀致死，犯後呆坐現場，士林地院國民法官法庭近日密集審理，認定朱涉犯家暴之殺人罪，行為時無精神障礙等，判處無期徒刑及宣告褫奪公權終身。
判決指出，朱禹治對家人積怨已久，2023年10月14日先購買1把水果刀，同年11月29日上午10時許搭乘計程車到台北市內湖區環山路一段，等待阿姨潭家化出現，上前打招呼後詢問「有沒有錢能匯給我？」。
潭回應無法借錢，朱一手拉扯潭頭髮、一手持水果刀朝潭胸口連刺數刀，其中１刀刺穿潭心臟，直至有路人經過目擊狀況而驚叫，上前大聲嚇阻朱才停手，潭雖馬上送醫急救仍不治身亡。
士院國民法官法庭3月17日至3月23日密集審理，經調查證據、詰問等，法官認為朱持高殺傷力凶器猛刺潭，成立家暴之殺人既遂罪，朱在行為時無因精障或心智缺陷而有辨識行為能力降低狀況，審結量處朱無期徒刑、宣告褫奪公權終身、沒收扣案水果刀。
據悉，死者潭家化是中山女高退休名師，遇害前剛匯款贊助口足畫藝公司，朱則曾涉毒品案，多次因缺錢花用而與家人爭吵，他在潭住家外埋伏犯案後，見無法制止旁人報警，還呆坐現場抽菸。
國民法庭審理時，潭的丈夫及子女皆表示無法原諒朱，請求法院重判。潭的丈夫痛批朱是精心設計謀殺計畫；潭的女兒因思念母親，案發後每天帶著潭的計步器代走8000步；潭的兒子則透露，案發後朱母曾在醫院道歉，稱潭是代她而死的。
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