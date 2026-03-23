快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

中山女高名師遭外甥持刀刺死 一審判無期徒刑、褫奪公權終身

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

男子朱禹治2023年向潭姓阿姨借錢不成，亮刀猛刺對方數刀致死，犯後呆坐現場，士林地院國民法官法庭近日密集審理，認定朱涉犯家暴之殺人罪，行為時無精神障礙等，判處無期徒刑及宣告褫奪公權終身。

判決指出，朱禹治對家人積怨已久，2023年10月14日先購買1把水果刀，同年11月29日上午10時許搭乘計程車到台北市內湖區環山路一段，等待阿姨潭家化出現，上前打招呼後詢問「有沒有錢能匯給我？」。

潭回應無法借錢，朱一手拉扯潭頭髮、一手持水果刀朝潭胸口連刺數刀，其中１刀刺穿潭心臟，直至有路人經過目擊狀況而驚叫，上前大聲嚇阻朱才停手，潭雖馬上送醫急救仍不治身亡。

士院國民法官法庭3月17日至3月23日密集審理，經調查證據、詰問等，法官認為朱持高殺傷力凶器猛刺潭，成立家暴之殺人既遂罪，朱在行為時無因精障或心智缺陷而有辨識行為能力降低狀況，審結量處朱無期徒刑、宣告褫奪公權終身、沒收扣案水果刀。

據悉，死者潭家化是中山女高退休名師，遇害前剛匯款贊助口足畫藝公司，朱則曾涉毒品案，多次因缺錢花用而與家人爭吵，他在潭住家外埋伏犯案後，見無法制止旁人報警，還呆坐現場抽菸。

國民法庭審理時，潭的丈夫及子女皆表示無法原諒朱，請求法院重判。潭的丈夫痛批朱是精心設計謀殺計畫；潭的女兒因思念母親，案發後每天帶著潭的計步器代走8000步；潭的兒子則透露，案發後朱母曾在醫院道歉，稱潭是代她而死的。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

中山女高 無期徒刑 國民法官

延伸閱讀

借錢不成持刀砍死阿姨 北市男子一審判無期徒刑

中油「最貪執行長」重判25年人卻跑了 橋院再告發「棄保潛逃罪」

影／台中逢甲商圈持刀攻擊 扭打一團民眾驚險奪刀

懷疑常失聯丈夫有外遇妻持菜刀威嚇 丈夫奪刀全身傷

相關新聞

中山女高名師遭外甥持刀刺死 一審判無期徒刑、褫奪公權終身

男子朱禹治2023年向潭姓阿姨借錢不成，亮刀猛刺對方數刀致死，犯後呆坐現場，士林地院國民法官法庭近日密集審理，認定朱涉犯家暴之殺人罪，行為時無精神障礙等，判處無期徒刑及宣告褫奪公權終身。

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

國防部軍備局205廠上校工務長林龍基、士官長林憶明、呂建勳接受廠商招待「喝花酒」，並在標案驗收時放水，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等罪判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑定讞。

涉收4萬占用里民空地供營造商棄置工程廢料 三峽里長遭起訴求重刑

新北市三峽區插角里長劉添財，涉嫌「指點」立向營造負責人朱素慧將瀝青刨除的工程廢料，擅自堆置在里民所有的土地上，事後收受4萬元好處並要求立向幫忙整地。新北地檢署今依違反廢棄物清理法及刑法竊佔等罪，起訴劉、朱、承包商王駿晟、工程行老闆林嵩乾及立向公司，並對劉、朱、林3人求處重刑。

77歲男酒駕違規被罰逾12萬元 逾期不繳要被扣押存款趕緊繳清

77歲黃姓男子過去酒駕被台南市交通局裁罰9萬元，加上另外二筆交通罰單還有3萬8千元，均逾期不繳納；交通局移送法務部行政執行署台南分署，分署核發執行命令要扣押黃的銀行存款，黃才趕緊前往分署將欠款一次繳清。分署呼籲，民眾勿心存僥倖，挑戰公權力。

台北市立大學天母校區退休採購人員被控索賄 貪汙罪偵辦中

台北市立大學天母校區已退休的查姓總務組採購人員，涉嫌多次藉由校方採購工程向廠商索賄數萬元。台北地檢署指揮調查局搜索約談查姓，預計今移送複訊。

台南社區救生員對住戶大喊「此人有性病」 誹謗罪判罰6千元

楊姓男子原本在台南市一間社區大樓擔任游泳池救生員，他與一名住戶有嫌隙，竟在泳池烤箱外，對住戶及在場人大聲說「此人有性病」，住戶不滿提告；檢方認定，楊若是為公共利益著想，應該私下詢問，而非大聲揚言，台南地院依誹謗罪判處罰金6千元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。