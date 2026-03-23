台南社區救生員對住戶大喊「此人有性病」 誹謗罪判罰6千元

楊姓男子原本在台南市一間社區大樓擔任游泳池救生員，他與一名住戶有嫌隙，竟在泳池烤箱外，對住戶及在場人大聲說「此人有性病」，住戶不滿提告；檢方認定，楊若是為公共利益著想，應該私下詢問，而非大聲揚言，台南地院依誹謗罪判處罰金6千元。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，楊姓男子過去在台南市北區一處社區大樓擔任游泳池救生員，楊與社區一名住戶相處不睦，竟在2024年9月17日下午3時許，在社區地下1樓游泳池烤箱外，對住戶及在場人士大聲說出稱「此人有性病」；住戶不滿報警提告。

台南地檢署檢察官指出，對於所說言論，能證明其為真實者，不罰；但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限；楊的言論因涉及私德而與公共利益無關，即使能證明是真實，仍無法解免其刑責。且楊若是為公共利益著想，應選擇私下、密閉空間中詢問，而非大聲揚言。

檢方認定楊主觀上有散布於眾而損害住戶名譽的誹謗故意，依誹謗罪將楊提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院審理時，楊承認犯行，認定楊於多數人得以共見共聞社區公共空間，指摘足以減損一般人對住戶社會評價之事，侵害住戶之人格法益。

法院審酌，楊犯後承認犯行，有和解意願，然迄未賠償住戶所受損害，未獲得原諒；參以楊的前科素行、犯罪動機、目的、手段、犯罪時所受之刺激、所生之危害及教育程度、職業、家庭經濟狀況等，判處罰金6千元。