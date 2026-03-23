快訊

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

聽新聞
0:00 / 0:00

借錢不成持刀砍死阿姨 北市男子一審判無期徒刑

中央社／ 台北23日電

北市朱姓男子被控不滿借錢未果，在路邊持刀殺死阿姨，另恐嚇母親「你活不過這個禮拜天」等語。士院國民法官法庭今天依殺人等罪判處朱男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

檢方起訴指出，朱男是譚姓死者的外甥，朱男因對家人積怨已久起殺人之心，先買好水果刀藏放在上衣口袋內隨身攜帶，於民國112年11月29日上午10時許，在台北市內湖區環山路1段路邊等待家人出現。

譚姓阿姨返家在路邊碰見朱男，朱男詢問有沒有錢可以匯款給他，阿姨回答沒有現金後，朱男揪住阿姨頭髮，持刀往對方胸口連刺數刀；阿姨呼救，路人大聲嚇阻，朱男才停手並在路邊抽菸。警方到場以現行犯逮捕朱男，阿姨送醫急救不治。

此外，朱男被控於109年間持刀恐嚇母親，朱男原本與母親同住，母親於111年4月間認為朱男施用毒品脫序行為讓她害怕，不讓朱男同住。朱男於112年10月間侵入住家，持刀對母親頭部恐嚇欲行凶，又於112年11月23日致電母親說「你活不過這個禮拜天」等語。

士林地檢署於113年3月間依殺人罪以及恐嚇危害安全罪起訴朱男，移送士林地方法院國民法官法庭審理。士院今天宣判。

殺人 國民法官 母親

延伸閱讀

10煞棒砸北市禮儀社 8人到案扯「行車糾紛引起」

影／台中逢甲商圈持刀攻擊 扭打一團民眾驚險奪刀

彰化男疑被挖眼虐殺身亡丟路邊 4嫌落網、2人收押禁見

柯文哲涉京華城等案 台北地院26日一審宣判

相關新聞

台南社區救生員對住戶大喊「此人有性病」 誹謗罪判罰6千元

楊姓男子原本在台南市一間社區大樓擔任游泳池救生員，他與一名住戶有嫌隙，竟在泳池烤箱外，對住戶及在場人大聲說「此人有性病」，住戶不滿提告；檢方認定，楊若是為公共利益著想，應該私下詢問，而非大聲揚言，台南地院依誹謗罪判處罰金6千元。可上訴。

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

國防部軍備局205廠上校工務長林龍基、士官長林憶明、呂建勳接受廠商招待「喝花酒」，並在標案驗收時放水，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等罪判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑定讞。

全國首例！飛澳門賭場刷信用卡換籌碼 九洲博弈跨境洗錢330億

九洲娛樂城博弈集團被控透過人頭公司金融帳戶轉帳，以犯罪所得溢繳信用卡費，由廖姓、周姓男子指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼；刑事局清查不法金流330億元，其中以此方式洗錢5億元，拘提20人移送，雲林地檢署本月依洗錢防制法罪嫌起訴廖、周等17人。

雲檢偵破「刷卡換籌碼」 1年洗錢330億元手法曝光

刑事局與雲林地檢署聯手破獲「溢繳信用卡」跨境洗錢案，知名「九州娛樂城」博弈集團為轉移龐大不法所得，招募大洗水手，透過預繳數百萬元卡費提高額度，再赴澳門賭場刷卡購買籌碼換取現金，短短一年內洗錢金額高達330億元，甚至有刷手10天內就刷掉1900萬元，雲林地檢署今偵結，依洗錢防制法及賭博等罪嫌，將主嫌廖姓男子等20人提起公訴。

電動四輪車長期丟活動中心 里長通報環保局銷毀遭求償1萬5千元

台南市謝姓男子長期將四輪車停放在活動中心裡面，黃姓里長不知道是誰的，通報環保局；環保局先張貼公告，請車主移置，因無人理會便將車輛拖吊拆解。謝後來想要牽車，才知道車輛已被銷毀，提告要求里長賠償1萬5千元損失，台南地院台南簡易庭駁回告訴。可上訴。

帝寶名媛李珍妮罵人「說謊精」遭起訴 女主委撤告法院判不受理

改名李洢鏵號稱「帝寶名媛」的李珍妮擔任帝寶社區管委會委員時，被控在line群組發文罵戴姓女主委「說網精、說謊女」，依公然侮辱、誹謗等罪起訴；台北地院審理，戴女撤回告訴，法官判決本件公訴不受理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。