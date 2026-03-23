借錢不成持刀砍死阿姨 北市男子一審判無期徒刑

北市朱姓男子被控不滿借錢未果，在路邊持刀殺死阿姨，另恐嚇母親「你活不過這個禮拜天」等語。士院國民法官法庭今天依殺人等罪判處朱男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

檢方起訴指出，朱男是譚姓死者的外甥，朱男因對家人積怨已久起殺人之心，先買好水果刀藏放在上衣口袋內隨身攜帶，於民國112年11月29日上午10時許，在台北市內湖區環山路1段路邊等待家人出現。

譚姓阿姨返家在路邊碰見朱男，朱男詢問有沒有錢可以匯款給他，阿姨回答沒有現金後，朱男揪住阿姨頭髮，持刀往對方胸口連刺數刀；阿姨呼救，路人大聲嚇阻，朱男才停手並在路邊抽菸。警方到場以現行犯逮捕朱男，阿姨送醫急救不治。

此外，朱男被控於109年間持刀恐嚇母親，朱男原本與母親同住，母親於111年4月間認為朱男施用毒品脫序行為讓她害怕，不讓朱男同住。朱男於112年10月間侵入住家，持刀對母親頭部恐嚇欲行凶，又於112年11月23日致電母親說「你活不過這個禮拜天」等語。

士林地檢署於113年3月間依殺人罪以及恐嚇危害安全罪起訴朱男，移送士林地方法院國民法官法庭審理。士院今天宣判。