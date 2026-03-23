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全國首例！飛澳門賭場刷信用卡換籌碼 九洲博弈跨境洗錢330億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

九洲娛樂城博弈集團被控透過人頭公司金融帳戶轉帳，以犯罪所得溢繳信用卡費，由廖姓、周姓男子指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼刑事局清查不法金流330億元，其中以此方式洗錢5億元，拘提20人移送，雲林地檢署本月依洗錢防制法罪嫌起訴廖、周等17人。

刑事局表示，這是首次查獲跨境賭場刷卡洗錢案。警方調查，九洲娛樂城博弈集團將經營博弈所得款項，透過人頭公司帳戶轉帳或以現金存款，轉進31歲廖姓、31歲周姓男子為首刷卡洗錢集團成員個人帳戶，溢繳信用卡費以提高刷卡額度，成員再搭機赴澳門於各賭場刷卡洗錢。

廖、周常赴澳門各賭場賭博，結識不少同好，口耳相傳招募成員，前往賭場刷卡購買籌碼，在賭場內將籌碼交給接應的集團幹部，或將籌碼兌換港幣再交付，每人累積刷卡1千萬至2千萬元，單日刷數百萬元，可賺取信用卡海外消費紅利點數。

刑事局偵七大隊第一隊分析165反詐騙系統平台資料，發現大量被列警示的人頭戶款項，被轉至特定個人帳戶，經向銀行調閱交易明細等資料，發現用於繳納信用卡費，於澳門各賭場刷卡買籌碼，研判是跨境洗錢，追查資金來自九洲。

警方清查約30個人頭公司戶轉帳金額，加上存入款項，前年下半年至去年中洗錢330億元，其中透過賭場洗錢5億元。

警方去年11月至本月初在台北、新北、桃園、台中、高雄、彰化等縣市搜索，拘提廖、周等20人，包括刷卡手及1名存款手、1名收取籌碼者，犯嫌均坦承犯案，警詢後移送。檢警扣押涉案帳戶款項2億3095萬元，查扣台幣加美金、港幣等現金共262萬元及信用卡一批，雲檢本月依洗防法起訴廖、周等17人。

廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝
廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝

廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝
廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝

廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝
廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝

廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝
廖姓、周姓男子涉嫌替九洲娛樂城博弈集團洗錢，指揮成員赴澳門各賭場刷卡買籌碼，刑事局拘提20人移送。記者李奕昕／翻攝

刑事局 澳門 籌碼

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