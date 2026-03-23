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雲檢偵破「刷卡換籌碼」 1年洗錢330億元手法曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

刑事局與雲林地檢署聯手破獲「溢繳信用卡」跨境洗錢案，知名「九州娛樂城」博弈集團為轉移龐大不法所得，招募大洗水手，透過預繳數百萬元卡費提高額度，再赴澳門賭場刷卡購買籌碼換取現金，短短一年內洗錢金額高達330億元，甚至有刷手10天內就刷掉1900萬元，雲林地檢署今偵結，依洗錢防制法及賭博等罪嫌，將主嫌廖姓男子等20人提起公訴。

該起洗錢案由雲林地檢署檢察官林柏宇、蔡少勳指揮刑事局及北港分局等單位共組專案小組，檢警調查發現，以31歲廖嫌為首的洗錢集團，與九州博弈集團高層陳姓、林姓幹部合作，研究出利用信用卡「溢繳機制」的漏洞，先將不法博弈資金匯入「水手」帳戶，再要求水手向銀行預繳高額卡費，藉此將原本有限的刷卡額度瞬間提升至數百萬甚至上千萬元，隨後搭機前往澳門。

抵達澳門後，這些「大洗水手」（刷卡手）在當地幹部接應下，持卡在賭場瘋狂刷卡購買籌碼，佯裝要豪賭，實則僅小額投注或未投注後，將籌碼兌換成港幣現金，或直接將籌碼轉交予集團成員，原本在台灣的「黑錢」成功在境外轉化為「合法博弈所得」。

專案小組掌握集團自2024年9月至2025年中，短短一年左右洗錢金流高達330億元，2025年下旬專案小組見時機成熟，在全台多地發動4波執行查緝行動，共計查獲廖姓主嫌在內20人到案，雲林地方法院也支持檢方行動，核准扣押高達330億8000餘萬元的保全扣押額度，並實際在相關帳戶中攔截查扣約2.5億元現金，以及點鈔機、信用卡等證物。

雲林地檢署強調，全案依洗錢防制法等罪嫌偵辦，訊後廖姓、周姓等6人裁定羈押獲准，其餘共犯則以30萬到100萬元不等金額交保候傳，交保金達513萬元。檢方提醒，許多民眾貪圖刷卡紅利、免費旅遊或蠅頭小利而擔任「水手」，殊不知已淪為洗錢共犯。今日偵結起訴後，針對仍在大陸或澳門地區潛逃的陳姓、林姓高層，也已發布跨境通緝。

刑事局與雲林地檢署聯手破獲「溢繳信用卡」跨境洗錢案，知名「九州娛樂城」博弈集團刷卡購買籌碼換取現金，短短一年內洗錢金額高達330億元。記者陳雅玲／翻攝
刑事局與雲林地檢署聯手破獲「溢繳信用卡」跨境洗錢案，知名「九州娛樂城」博弈集團刷卡購買籌碼換取現金，短短一年內洗錢金額高達330億元。記者陳雅玲／翻攝

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