205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

國防部軍備局205廠上校工務長林龍基、士官長林憶明、呂建勳接受廠商招待「喝花酒」，並在標案驗收時放水，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等罪判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑定讞。

至於呂建勳部分，一審判刑2年，褫奪公權1年，並宣告緩刑3年，期間付保護管束，並應支付公庫15萬元，提供40小時義務勞務。呂在案件上訴至高雄高分院審理時，決定撤回上訴而確定。

林龍基是軍備局205廠工務中心工務長，林憶明、呂建勳則在工務中心任職，均為試製認證評鑑小組，負責評鑑廠商財務、生產等狀況。然而，2018年7月間205廠槍件所進行「機軸半成品等5項」採購案，得標廠商未能順利履約及請款，先邀請負責標案督導的林憶明上酒店，再請林憶明協助邀訪林龍基與會，兩人多次出入市區高檔會館，吃飯及女陪侍的費用均由廠商負責。

另外，有廠商有意打入軍品供應鏈，找上林龍基協助，林指示廠商可向205廠申請試製認證資格，若獲准205廠便能向他們採購。廠商為加速通過試製認證資格，便找林龍基、林憶明、呂建勳等人上酒店，由呂等人提供意見，讓廠商依指示通過驗證。

檢廉調查時，林龍基等3名軍士官均自白犯罪，經統計林龍基接受廠商招待喝花酒約14次、林憶明為24次，承包商、試製案廠商也坦承招待林等人是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。

法院認為3人擔任軍備局205廠工務中心要職，對於廠商履約有決定權，認定喝花酒與3人職務具對價關係，考量3人偵查中自白，依規定減刑，且3人所圖利益在5萬元以下，皆已繳回不法所得。

一審依貪汙治罪條例判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑，兩人不服判決而上訴爭取緩刑，但二審認為不符緩刑要件，而不宣告緩刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。