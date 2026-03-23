帝寶名媛李珍妮罵人「說謊精」遭起訴 女主委撤告法院判不受理

改名李洢鏵號稱「帝寶名媛」的李珍妮擔任帝寶社區管委會委員時，被控在line群組發文罵戴姓女主委「說網精、說謊女」，依公然侮辱、誹謗等罪起訴；台北地院審理，戴女撤回告訴，法官判決本件公訴不受理。

起訴指出，李珍妮擔任宏盛帝寶社區第15屆資訊通訊委員，2022年11月23日下午6時許，在有41人的社區Line「帝雅會」說「戴女說謊證據，11／9簽呈完，11／11就匯出35萬，絕對沒有什麼9000她不能決定，她35萬要匯就馬上匯了，說謊精」。

此外，李珍妮另於2022年12月6日下午2時在17人的Line群「15屆帝寶管委會only」回覆戴女留言，「你就是那住戶！說謊女」涉嫌辱罵戴女。

2022年12月10日下午2時，帝寶社區俱樂部1樓交誼廳舉辦年度區分所有權人會議時，在場出席者有165人，李珍妮涉傳述「我身為住戶我不願意我繳的管委會的錢、管理費去支付她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人，當我們的採購人員，這個根本就假公濟私」等不實言論，再貶損戴女名譽、人格及社會評價，戴女提告。

檢方偵辦第1次將李珍妮處分不起訴，戴女聲請再議，檢方第2次偵辦，認定李女涉犯公然侮辱、加重誹謗、普通誹謗3罪，將李女起訴，法院審理時，戴女撤回告訴。