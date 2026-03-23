快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

帝寶名媛李珍妮罵人「說謊精」遭起訴 女主委撤告法院判不受理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

改名李洢鏵號稱「帝寶名媛」的李珍妮擔任帝寶社區管委會委員時，被控在line群組發文罵戴姓女主委「說網精、說謊女」，依公然侮辱、誹謗等罪起訴；台北地院審理，戴女撤回告訴，法官判決本件公訴不受理。

起訴指出，李珍妮擔任宏盛帝寶社區第15屆資訊通訊委員，2022年11月23日下午6時許，在有41人的社區Line「帝雅會」說「戴女說謊證據，11／9簽呈完，11／11就匯出35萬，絕對沒有什麼9000她不能決定，她35萬要匯就馬上匯了，說謊精」。

此外，李珍妮另於2022年12月6日下午2時在17人的Line群「15屆帝寶管委會only」回覆戴女留言，「你就是那住戶！說謊女」涉嫌辱罵戴女。

2022年12月10日下午2時，帝寶社區俱樂部1樓交誼廳舉辦年度區分所有權人會議時，在場出席者有165人，李珍妮涉傳述「我身為住戶我不願意我繳的管委會的錢、管理費去支付她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人，當我們的採購人員，這個根本就假公濟私」等不實言論，再貶損戴女名譽、人格及社會評價，戴女提告。

檢方偵辦第1次將李珍妮處分不起訴，戴女聲請再議，檢方第2次偵辦，認定李女涉犯公然侮辱、加重誹謗、普通誹謗3罪，將李女起訴，法院審理時，戴女撤回告訴。

李珍妮。圖／聯合報系資料照片
李珍妮。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 帝寶

延伸閱讀

柯文哲涉京華城等案 台北地院26日一審宣判

懷孕待產交接被刁難 女秘書氣炸放火燒店賠百萬換和解

租客洗衣機壞掉房東拒修 擅闖房間「舀水」被告到判刑

柯文哲樂觀：法官沒證據很難判

相關新聞

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航放水廠商 2人全得入獄

國防部軍備局205廠上校工務長林龍基、士官長林憶明、呂建勳接受廠商招待「喝花酒」，並在標案驗收時放水，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等罪判林龍基2年5月、林憶明2年7月徒刑定讞。

帝寶名媛李珍妮罵人「說謊精」遭起訴 女主委撤告法院判不受理

改名李洢鏵號稱「帝寶名媛」的李珍妮擔任帝寶社區管委會委員時，被控在line群組發文罵戴姓女主委「說網精、說謊女」，依公然侮辱、誹謗等罪起訴；台北地院審理，戴女撤回告訴，法官判決本件公訴不受理。

中油「最貪執行長」重判25年人卻跑了 橋院再告發「棄保潛逃罪」

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，辦公室搜出2710萬元現金，徐被法院裁定交保後以電子腳鐐監控，卻於今宣判前4天剪斷腳鐐逃逸，今早宣判時，庭務員先喊「徐漢」三次，但徐仍未現身，被依11個貪汙罪重判25年，褫奪公權9年，另向橋檢告發棄保潛逃罪。

電動四輪車長期丟活動中心 里長通報環保局銷毀遭求償1萬5千元

台南市謝姓男子長期將四輪車停放在活動中心裡面，黃姓里長不知道是誰的，通報環保局；環保局先張貼公告，請車主移置，因無人理會便將車輛拖吊拆解。謝後來想要牽車，才知道車輛已被銷毀，提告要求里長賠償1萬5千元損失，台南地院台南簡易庭駁回告訴。可上訴。

小三偷將「借名登記」豪宅變賣 做5件事避免房產要不回

近日知名集團總裁與女執行長發生糾紛，原「借名登記」在女方名下的逾億元豪宅疑遭變賣獲利，引發社會關注。無獨有偶，北部一名婦人欲討回丈夫生前借名登記在大伯名下的土地，卻遭對方翻臉不認；甚至有南部某老大因意外過世，原找來當「人頭」的司機、助理在其發生意外死亡後竟反將一軍，讓家屬討不回土地。聯合報數位版《法律快譯通》特別訪問地政士與律師專家，帶您看懂借名登記的法律本質與自保關鍵。

人早剪斷腳鐐跑了 中油「最貪執行長」今重判25年

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，2022年被檢廉調查出涉入8起採購弊案，並搜出2710萬元現金，徐被羈押約498天後以500萬元交保，徐被法官裁定以電子監控，卻於19日剪斷電子腳鐐失聯，今橋頭地院宣判，徐漢被依11個貪汙罪重判25年，褫奪公權9年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。