中油「最貪執行長」重判25年人卻跑了 橋院再告發「棄保潛逃罪」

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，辦公室搜出2710萬元現金，徐被法院裁定交保後以電子腳鐐監控，卻於今宣判前4天剪斷腳鐐逃逸，今早宣判時，庭務員先喊「徐漢」三次，但徐仍未現身，被依11個貪汙罪重判25年，褫奪公權9年，另向橋檢告發棄保潛逃罪。

徐漢從中油基層一路被提拔至執行長之位，被稱為「油人楷模」，2022年春節前夕，橋頭地檢署發動搜索，在辦公室搜出大筆現金，油人楷模落馬後改被稱為「最貪執行長」。

檢廉調查，徐漢涉入貪瀆的採購案共8案，收賄總金額約1686萬元，另有1000餘萬元現金無法清楚交代來源，辦案人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，關聯人士約近百人。

徐漢涉貪被起訴後移審橋頭地院，橋院歷經3年多審理，去年7月28日言詞辯論終結，原定半年後也就是今年1月30日宣判。

但法官認為被告人數及卷證眾多，製作判決書所需時間較原預期長，另下裁定延長宣判時間，改為今日上午10點宣判，並命徐漢在內等4名被告到庭，另罕見通知檢方也要派人到庭，橋檢則指派主任檢察官蔡杰承、承辦檢察官嚴維德蒞庭。

但宣判前4天，3月19日中午徐漢卻剪斷電子腳鐐失聯，最後通報位置為屏東萬巒鄉，法院立即發拘票搜索，4天仍無所獲，僅能沒入當初交保的500萬元保釋金，並發布通緝。

橋頭地院今照常宣判，庭務員開庭前連喊三聲「徐漢」，因通知都無人回應，最後照常宣判，徐漢被依貪汙等罪嫌重判，蔡杰承、嚴維德步出法庭時面對追問未受訪。

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金。記者張議晨／翻攝