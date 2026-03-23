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人早剪斷腳鐐跑了！中油「最貪執行長」徐漢 今重判25年

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人早剪斷腳鐐跑了 中油「最貪執行長」今重判25年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，2022年被檢廉調查出涉入8起採購弊案，並搜出2710萬元現金，徐被羈押約498天後以500萬元交保，徐被法官裁定以電子監控，卻於19日剪斷電子腳鐐失聯，今橋頭地院宣判，徐漢被依11個貪汙罪重判25年，褫奪公權9年。

徐漢從中油基層一路被提拔至執行長之位，被稱為「油人楷模」，2022年春節前夕，橋頭地檢署發動搜索，在辦公室搜出大筆現金，油人楷模落馬後改被稱為「最貪執行長」。

檢廉調查，徐漢涉入貪瀆的採購案共8案，收賄總金額約1686萬元，另有1000餘萬元現金無法清楚交代來源，辦案人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，關聯人士約近百人。

徐漢涉貪被起訴後移審橋頭地院，橋院歷經3年多審理，去年7月28日言詞辯論終結，原定半年後也就是今年1月30日宣判，但法官認為被告人數及卷證眾多，製作判決書所需時間較原預期長，另下裁定延長宣判時間，改為今日上午10點宣判，並命徐漢在內等4名被告到庭。

但宣判前4天，3月19日中午徐漢卻剪斷電子腳鐐失聯，最後通報位置為屏東萬巒鄉，法院立即發拘票搜索，4天仍無所獲，僅能沒入當初交保的500萬元保釋金，並發布通緝。

橋頭地院今照常宣判，庭務員開庭前連喊三聲「徐漢」，因通知都無人回應，最後照常宣判，徐漢被依貪汙等罪嫌重判。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，徐漢宣判前剪斷電子腳鐐逃逸，橋頭地院預計今照常宣判，徐漢仍未現身。本報資料照片
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，徐漢宣判前剪斷電子腳鐐逃逸，橋頭地院預計今照常宣判，徐漢仍未現身。本報資料照片

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金。記者張議晨分／翻攝
台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金。記者張議晨分／翻攝

中油 電子腳鐐 貪汙

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