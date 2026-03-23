超低價「索夫波」竟是仿冒品 密醫集團年撈千萬…主嫌10人起訴

醫美市場新寵「索夫波」出現仿冒品。彭姓女子為首的醫美集團，自2023年10月起在北部、高雄等地成立工作室，利用仿冒的「索夫波」、「海芙音波」美容儀以市價五折幫患者醫療，橋頭地檢署偵辦時，彭女一度被收押禁見，檢方偵辦後，今依組織犯罪條例、醫療法等罪嫌，起訴彭女等10人。

檢警調查，彭女在高雄市左營區博愛二路、台北市的林森北路以及新店寶橋路承租大樓作為流動工作室；並從中國大陸輸入肉毒桿菌、玻尿酸等樣品，還購入仿冒的「海芙音波」、「索夫波」、「酷塑」冷凍融脂機等醫療器材。

事後再由簡姓、廖姓員工等人在網路刊登廣告招攬客人，以醫美診所市價五折的低價攬客治療，由於價格低廉，彭女的醫美工作室吸引不少因低價慕名而來的患者。

2024年10月間，橋檢接獲檢舉，指揮刑事局智財大隊以及高雄和台南警方兵分多路搜索，將彭姓女子和徐姓男子等6人帶回偵訊。

檢警偵訊時，發現彭女根本不具醫師資格，卻對患者謊稱施作療程者具備合法執照，且工作室的藥品、儀器都是合法輸入，統計工作室成立一年間，就賺入近千萬元。

當時橋檢偵辦時，彭女一度收押禁見後來才獲交保，檢方歷經1年半偵辦，認定彭女等人非法執行醫療業務，且彭主導整起犯罪，另依組織犯罪條例論處。

橋檢今偵結，彭女等10人依組織犯罪條例、詐欺、醫療法等罪嫌提起公訴，並建請法院沒收不法所得。

彭女為首的密醫集團進口仿冒的醫美儀器，在工作室違法替患者施作療程，橋檢今起訴10人。圖／讀者提供

彭女為首的密醫集團進口仿冒的醫美儀器，在工作室違法替患者施作療程，橋檢今起訴10人。圖／讀者提供

彭女為首的密醫集團進口仿冒的醫美儀器，在工作室違法替患者施作療程，橋檢今起訴10人。圖／讀者提供