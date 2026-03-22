快訊

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

專訪／B2親鋪小S「復健之路」助她復出 回想這一幕他忍不住破防了

以色列人從無感到嚇壞！伊朗飛彈命中以國核武庫門戶 居民曝逃生過程

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮受刑人為總統大選求在監投票 興訟敗訴

中央社／ 台北22日電

花蓮監獄受刑人賴清和為行使113年總統大選投票權，提告要求設置投票所。法院認為在受刑人行使投票權實體法形成前，法院不能先介入，判決駁回。可上訴。

全案緣於，賴姓受刑人主張，於花蓮監獄服刑，設籍於花監已6個月以上，民國113年1月13日舉行總統、副總統及立法委員選舉，他為有投票權人，但以往花蓮縣選舉委員會並未於花監設置投票所，導致他實質上無法行使選舉權。

賴男於112年8月間對花選會、中選會提起行政訴訟，請求確認花選會有在花蓮監獄設置投票所或以其他適當方法供他行使投票權的義務。

賴男提出，依中華民國（台灣）政府關於落實國際人權公約第3次報告之國際審查委員會通過的結論性意見與建議，其中公民與政治權利國際公約（公政公約）第25條明確規定，所有公民都有權利及機會在真正的定期選舉中投票不應遭受任何歧視，政府有義務透過不在籍投票、通訊投票或在監獄、其他拘留設施等機構中設立投票站等方式，為受刑人及被拘留者提供實際的機會，可行使投票權。

台北高等行政法院審酌，上述結論性意見與建議以及公正公約規定，政府是否遵循，應由立法及行政機關研議制定受刑人行使選舉權相關法制，以確保受刑人選舉權的實現，基於權力分立原則，人民與行政機關之間有關如何行使選舉權，仍應由實體法規範形成，目前法院無從預為介入。賴男主張無理由，日前判決駁回，可上訴。

此外，賴男聲請假處分，北高行裁准聲請，花蓮選委會應於本案訴訟確定前，在花監設置投票所；花蓮選委會提起抗告，最高行政法院112年底認定賴男沒有請求權，且若裁准聲請將影響選舉結果並對公益有重大損害，駁回聲請確定。

不在籍投票 花蓮縣選舉 花蓮

延伸閱讀

柯文哲涉京華城等案 台北地院26日一審宣判

宣判倒數…柯文哲若貪汙確定 總統夢恐碎

楊泰順／立院無權捍衛成員，是何道理？

想赴日參加兒畢典 柯文哲聲請暫解境管遭駁回

相關新聞

懷孕待產交接被刁難 女秘書氣炸放火燒店賠百萬換和解

新竹鄭女在湖口一家房仲店擔任秘書，因懷孕待產前與老闆娘交接工作時，雙方為現金帳目問題起爭執。她疑因覺得遭刁難，竟在晚間下班後放火燒店，事後認錯賠償136萬元換和解。新竹地院審理後依公共危險罪判她1年6月徒刑，緩刑4年。

「牽拖」鄰居老婦復健行走將使社區房價下跌 新莊惡婦強制罪起訴

新北市新莊區老婦去年7月動完手術後，依照醫囑下床在自家社區一樓走道及大廳，拄著助行器復健練習行走，竟遭同社區一名張姓女鄰居激動痛斥「有礙觀瞻」、將使社區「房價下跌」，以後「看一次罵一次」。老婦被罵到哭著回家，內心相當恐懼，後來在家人鼓勵下提告，新北地檢署依強制罪起訴這名惡鄰居。

他打110冒充鄰居稱正在賭博問南警「你們有在抓？」 誣告罪判刑3月

廖姓男子僅因與吳姓鄰居有嫌隙，竟打電話到110冒充鄰居，自稱家裡正在賭博，報上地址、電話，問警察「你們這有在抓？」員警趕往後，吳家人一頭霧水，反指應是廖所為；台南地院審理時，廖竟仍堅稱吳有賭博，卻又提不出任何證據，將廖依誣告罪判刑3月。可上訴。

影／鳶嘴山引導繩曾被割斷成殺人陷阱 割繩男害人摔傷法院判4月

被稱為「台灣小阿爾卑斯」的熱門登山路線鳶嘴山，再度傳出引導繩被蓄意割斷鬆脫；4年前有山友攀登拉繩時因繩被割斷，墜落邊坡受傷，林業單位和警方後來查出王男涉嫌割斷繩索被逮捕，法院依妨害公務罪判4月，當時王男辯稱愛樹才割斷繩子。

裝修定型化契約草案與實務落差大 業者：裝修蟑螂未納管、合法成劣勢

裝修房屋是人生大事，但消費者在住宅交易的資訊不對稱及欠缺法規知識下，常常處於弱勢，若遇到「裝修蟑螂」，收錢後短暫進場施工就落跑，也不易構成詐欺罪，成為民事糾紛；內政部預告監管合約草案，成功大學法律學系昨天舉辦論壇，現場產官學激烈爭辯交鋒。

弟娶大陸妻死後2哥哥提告指假結婚 欲阻繼承遺產但被法官駁回

23年前與大陸女子結婚的男子去年死亡，他的哥哥指女子來台後並未與弟弟共同生活，有假結婚嫌疑，訴請婚姻無效，無權繼承遺產。法官以原告未舉證這段婚姻無公開儀式，且分隔兩地夫妻所在多有，不能推論無結婚真意，駁回告訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。