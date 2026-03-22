「牽拖」鄰居老婦復健行走將使社區房價下跌 新莊惡婦強制罪起訴

新北市新莊區老婦去年7月動完手術後，依照醫囑下床在自家社區一樓走道及大廳，拄著助行器復健練習行走，竟遭同社區一名張姓女鄰居激動痛斥「有礙觀瞻」、將使社區「房價下跌」，以後「看一次罵一次」。老婦被罵到哭著回家，內心相當恐懼，後來在家人鼓勵下提告，新北地檢署依強制罪起訴這名惡鄰居。

檢警調查，案發當天是老婦動完手術一個禮拜後，第一次應醫生要求下床走路。老婦於社區一樓練習行走時，一旁還有外籍看護隨行。不料卻遭路過的張女激動咆哮痛罵。

張女開口就大聲痛斥老婦，「這裡不是安養院！」老婦和外籍看護則連忙解釋，自己有脊椎側彎，因為手術已經臥床一周，醫生交代一定走路，所以下樓走走。但張女仍不罷休，走向社區櫃台向警衛繼續嗆聲「下次再看到她在這裡走，就要再罵，看到一次罵一次！」

當時張女情緒激動地邊罵邊揮舞手中雨傘，讓老婦相當害怕，離開現場後哭著打給女兒，其女立刻致電社區櫃台了解情況，電話中仍聽到張女持續咒罵的咆哮聲。

當時朱姓社區經理曾出面緩頰，表示社區大廳全體住戶都能使用，且老婦持助行器行走，一分鐘走不了幾公尺，速度不快不會造成危險，卻被張女反嗆這樣很不專業，會影響社區房價。

檢察官認為，該社區規約並未規定持助行器者不得於社區大廳行走，且現場多名社區經理、保全、秘書均證稱張女態度惡劣，認定其已涉犯強制、恐嚇危害安全及公然侮辱等罪，從一重以強制罪依法起訴。