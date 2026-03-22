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鹽水蜂炮數萬人參與爆發口角 他對員警叫囂還推擠裁罰6千元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

鹽水蜂炮本月初由台南市長黃偉哲等人主持啟炮，神轎隊伍隨即展開2天2夜平安遶境，湧入數萬民眾參與；結果3月3日晚間，民眾發生口角與糾紛，林姓男子在員警處理時在旁叫囂，徒手推擠員警，還推員警的臉，台南地院柳營簡易庭依違反社會秩序維護法裁罰他6千元。

裁定書指出，林姓男子在本月4日凌晨0時許，在鹽水蜂炮現場對員警不斷叫囂，不聽勸離，還徒手推擠員警；警方將他依違反社會秩序維護法第85條第1款於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，移送柳營簡易庭。

林姓男子辯稱，當時是要勸架，才不小心推到員警的臉；法院認為，林在員警處理其他人口角糾紛時，林並非在場負責維持秩序者，卻不聽員警勸離，仍停留該地，甚至大聲叫囂，以手推擠正在執行勤務的員警，可認有妨礙公務故意，辯詞顯屬卸責之詞，並不足採。

法院認定，林違反社會秩序維護法明確，審酌違反手段、違反義務程度及非行所生危害，兼衡其年齡、素行、智識程度等一切情狀，裁罰6千元，以資懲儆。

林姓男子在員警處理時在旁叫囂，徒手推擠員警，還推員警的臉，台南地院柳營簡易庭依違反社會秩序維護法裁罰他6千元。本報資料照片
林姓男子在員警處理時在旁叫囂，徒手推擠員警，還推員警的臉，台南地院柳營簡易庭依違反社會秩序維護法裁罰他6千元。本報資料照片

鹽水蜂炮 黃偉哲

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