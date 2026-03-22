影／鳶嘴山引導繩曾被割斷成殺人陷阱 割繩男害人摔傷法院判4月

被稱為「台灣小阿爾卑斯」的熱門登山路線鳶嘴山，再度傳出引導繩被蓄意割斷鬆脫；4年前有山友攀登拉繩時因繩被割斷，墜落邊坡受傷，林業單位和警方後來查出王男涉嫌割斷繩索被逮捕，法院依妨害公務罪判4月，當時王男辯稱愛樹才割斷繩子。

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感，又被稱為「中部最美中級山」和「台灣小阿爾卑斯」。

41歲鄭姓男子2022年10月攀登鳶嘴稍來步道，行經一處峭壁，不慎墜落20公尺深邊坡受傷，山友說，因引導繩被人割斷，斷繩還附著在樹上，形成「超完美殺人陷阱」。當時的東勢林管處會同警方清查，發現沿途有40多處繩索被割斷，和平警分局查獲57歲王姓男子涉嫌，被依毀損公物罪嫌移送。

台中地院審理時，王男辯稱因為愛護樹木，避免繩索纏繞枝幹影響生長才切斷，台中地院依妨害公務罪判4月，可上訴。

判決指出，王姓男子2022年8月9日到和平區鳶嘴山捎來步道約1.5公里，和捎來山支線27.3公里的交岔處時，持摺疊刀割斷現場由東勢林管處設置，用來讓登山民眾引導路線、防範迷路及必要時輔助攀爬的引導繩。王男後來又到鳶嘴山步道約27.3公里登山口上方，第2個峭壁下方某處，二度持刀割斷引導繩。

10月29日中午12時，鄭姓男子與朋友攀登鳶嘴捎來步道，誤拉斷裂的繩索不慎從80度峭壁摔落20公尺下方，幸好被樹木攔住，手部骨折，事後發現，步道約1.8公里長的引導繩遭人割斷，如同「超完美殺人陷阱」。

警方經調閱周圍監視器找到王姓男子，查扣作案用的折疊刀。王男自稱是「愛樹人士」，因不滿看到引導繩攀附在樹上，才會將繩索切斷。

法官審理後認為，王男自稱「愛護樹木」，避免引導繩纏繞樹木可能影響生長，動機雖屬良善，但無視公權力及引導繩設置目的，任意持刀切斷繩索；王男行為和山友受傷時間間隔超過1個月，兩者是否確具關聯仍有疑慮。

王男犯後坦認犯行有意願賠償，東勢林管處不和解，法院依2個妨害公務損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判3月，應執行4月。

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供