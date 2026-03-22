快訊

非核家園轉彎？賴總統：核二核三是否重啟要看核安會審查及「三原則」

戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

兩岸觀策／台日互動不斷恐觸大陸紅線 潛在的東亞危機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鳶嘴山引導繩曾被割斷成殺人陷阱 割繩男害人摔傷法院判4月

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

被稱為「台灣小阿爾卑斯」的熱門登山路線鳶嘴山，再度傳出引導繩被蓄意割斷鬆脫；4年前有山友攀登拉繩時因繩被割斷，墜落邊坡受傷，林業單位和警方後來查出王男涉嫌割斷繩索被逮捕，法院依妨害公務罪判4月，當時王男辯稱愛樹才割斷繩子。

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感，又被稱為「中部最美中級山」和「台灣小阿爾卑斯」。

41歲鄭姓男子2022年10月攀登鳶嘴稍來步道，行經一處峭壁，不慎墜落20公尺深邊坡受傷，山友說，因引導繩被人割斷，斷繩還附著在樹上，形成「超完美殺人陷阱」。當時的東勢林管處會同警方清查，發現沿途有40多處繩索被割斷，和平警分局查獲57歲王姓男子涉嫌，被依毀損公物罪嫌移送。

台中地院審理時，王男辯稱因為愛護樹木，避免繩索纏繞枝幹影響生長才切斷，台中地院依妨害公務罪判4月，可上訴。

判決指出，王姓男子2022年8月9日到和平區鳶嘴山捎來步道約1.5公里，和捎來山支線27.3公里的交岔處時，持摺疊刀割斷現場由東勢林管處設置，用來讓登山民眾引導路線、防範迷路及必要時輔助攀爬的引導繩。王男後來又到鳶嘴山步道約27.3公里登山口上方，第2個峭壁下方某處，二度持刀割斷引導繩。

10月29日中午12時，鄭姓男子與朋友攀登鳶嘴捎來步道，誤拉斷裂的繩索不慎從80度峭壁摔落20公尺下方，幸好被樹木攔住，手部骨折，事後發現，步道約1.8公里長的引導繩遭人割斷，如同「超完美殺人陷阱」。

警方經調閱周圍監視器找到王姓男子，查扣作案用的折疊刀。王男自稱是「愛樹人士」，因不滿看到引導繩攀附在樹上，才會將繩索切斷。

法官審理後認為，王男自稱「愛護樹木」，避免引導繩纏繞樹木可能影響生長，動機雖屬良善，但無視公權力及引導繩設置目的，任意持刀切斷繩索；王男行為和山友受傷時間間隔超過1個月，兩者是否確具關聯仍有疑慮。

王男犯後坦認犯行有意願賠償，東勢林管處不和解，法院依2個妨害公務損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判3月，應執行4月。

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供
位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供
位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供

位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供
位於台中市和平區，海拔2180公尺的鳶嘴山，有險峻峭壁和垂直攀岩地形，山友可一次體驗拉繩攀爬、稜線行走的刺激感。圖／民眾提供

殺人 山友 步道

延伸閱讀

高雄兩派人馬釣蝦場結帳酒後爆口角 5男1女打成一團全被逮

鳶嘴山步道引導繩被割斷15處鬆綁28處 山友怒批：根本在謀殺

獨／高雄無號誌路口交叉撞活活燒死 警曝支、幹道肇責大有關係

公務車案 法界：檢若改採不起訴 揭示「偵查作為」才能服眾

相關新聞

懷孕待產交接被刁難 女秘書氣炸放火燒店賠百萬換和解

新竹鄭女在湖口一家房仲店擔任秘書，因懷孕待產前與老闆娘交接工作時，雙方為現金帳目問題起爭執。她疑因覺得遭刁難，竟在晚間下班後放火燒店，事後認錯賠償136萬元換和解。新竹地院審理後依公共危險罪判她1年6月徒刑，緩刑4年。

租客洗衣機壞掉房東拒修 擅闖房間「舀水」被告到判刑

高雄市林姓女房東，因租屋處洗衣機維修問題和楊姓女房客起爭執，林女趁楊女不在家時，擅自開鎖進入楊的房間內，等楊女回家，發現林女未經她同意就進房，還擅自拿文具盒舀水，氣得報警提告，一、二審法院依侵入住居罪，處林女25日拘役，得易科罰金2萬5000元確定。

影／鳶嘴山引導繩曾被割斷成殺人陷阱 割繩男害人摔傷法院判4月

被稱為「台灣小阿爾卑斯」的熱門登山路線鳶嘴山，再度傳出引導繩被蓄意割斷鬆脫；4年前有山友攀登拉繩時因繩被割斷，墜落邊坡受傷，林業單位和警方後來查出王男涉嫌割斷繩索被逮捕，法院依妨害公務罪判4月，當時王男辯稱愛樹才割斷繩子。

裝修定型化契約草案與實務落差大 業者：裝修蟑螂未納管、合法成劣勢

裝修房屋是人生大事，但消費者在住宅交易的資訊不對稱及欠缺法規知識下，常常處於弱勢，若遇到「裝修蟑螂」，收錢後短暫進場施工就落跑，也不易構成詐欺罪，成為民事糾紛；內政部預告監管合約草案，成功大學法律學系昨天舉辦論壇，現場產官學激烈爭辯交鋒。

弟娶大陸妻死後2哥哥提告指假結婚 欲阻繼承遺產但被法官駁回

23年前與大陸女子結婚的男子去年死亡，他的哥哥指女子來台後並未與弟弟共同生活，有假結婚嫌疑，訴請婚姻無效，無權繼承遺產。法官以原告未舉證這段婚姻無公開儀式，且分隔兩地夫妻所在多有，不能推論無結婚真意，駁回告訴。

民眾要一再舉證自清 北市文化局查緝黃牛…挨批擾民

北市府成立專案小組查緝黃牛，一年多來已罰二○四件，裁罰總金額近四千萬元，但許多民眾反映被檢舉是黃牛，須多次舉證自清，一案多查、民怨頻傳。議員要求文化局改善稽查品質，文化局說，調查程序較繁複，但會給民眾陳述機會，確保調查公正性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。