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懷孕待產交接被刁難 女秘書氣炸放火燒店賠百萬換和解

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹鄭女在湖口一家房仲店擔任秘書，因懷孕待產前與老闆娘交接工作時，雙方為現金帳目問題起爭執。她疑因覺得遭刁難，竟在晚間下班後放火燒店，事後認錯賠償136萬元換和解。新竹地院審理後依公共危險罪判她1年6月徒刑，緩刑4年。

判決書指出，鄭女原本在湖口鄉一家房仲店擔任秘書，因即將於2024年10月生產，正準備請產假。她與老闆娘劉女辦理工作交接時，因部分現金帳目遭要求釐清，雙方因此發生爭執，鄭女事後心生不滿。

法官調查，鄭女在2024年9月13日晚間7時38分許，見同事都已下班離開，竟拿平時拜拜使用、由她保管的打火機，點燃放在146號店面1樓辦公室、靠近廁所前方的紙箱。火勢起來後，她沒有滅火，反而直接從隔壁148號後門離開。附近住戶發現疑似失火後報警，消防隊到場撲滅火勢，才沒有讓災情繼續擴大。

火勢雖未燒毀整棟建築主要結構，但店內多處仍被燻黑、燒損，包含天花板掉落、輕鋼架垂落、木作牆面燒失、辦公桌變形、鑰匙櫃燒毀，連2樓、3樓、4樓部分牆面、樓梯間與儲藏空間也都附著碳粒子，隔壁148號的牆面、辦公室天花板及冷氣機外殼也受波及。

法官認為，鄭女只因工作交接爭執就放火發洩情緒，手段與目的明顯失衡，對周邊房屋及鄰居安全造成相當危險。不過她犯後坦承，且已和被害人和解並分期賠償，最終依放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪處1年6月徒刑。緩刑4年，期間付保護管束，並須在判決確定後1年內接受3場法治教育。

新竹鄭女在湖口一家房仲店擔任秘書，因懷孕待產前與老闆娘交接工作時，雙方為現金帳目問題起爭執。她疑因覺得遭刁難，竟在晚間下班後放火燒店。示意圖／報系資料照
新竹鄭女在湖口一家房仲店擔任秘書，因懷孕待產前與老闆娘交接工作時，雙方為現金帳目問題起爭執。她疑因覺得遭刁難，竟在晚間下班後放火燒店。示意圖／報系資料照

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