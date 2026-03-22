裝修定型化契約草案與實務落差大 業者：裝修蟑螂未納管、合法成劣勢

裝修房屋是人生大事，但消費者在住宅交易的資訊不對稱及欠缺法規知識下，常常處於弱勢，若遇到「裝修蟑螂」，收錢後短暫進場施工就落跑，也不易構成詐欺罪，成為民事糾紛；內政部預告監管合約草案，成功大學法律學系昨天舉辦論壇，現場產官學激烈爭辯交鋒。

內政部前年1月預告訂定「建築物室內裝修設計委託及工程承攬定型化契約應記載不得記載事項」、「建築物室內裝修設計委託定型化契約應記載及不得記載事項」及 「建築物室內裝修工程承攬定型化契約應記載及不得記載事項」，因室內設計師群起反彈，去年11月再公告修訂版本。

成功大學社會科學院、法律學系及中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會昨天在成大社會科學院共同舉辦「室內裝修定型化契約下業者實務與消費者權益保障之落差」論壇，包括成大法律系主任副教授葉婉如、內政部國土署建築管理組簡任正工程司盧昭宏及室裝產業代表均出席。

葉婉如以「因應消費者保護之室內設計裝修新制挑戰與困境」為題，指出室內設計裝修糾紛頻繁，主因為消費者嚴重資訊不對稱；內政部公布三種定型化契約應記載、不得記載事項草案，目的是要標準化契約，提升透明度與風險防範，保護消費者，降低交易糾紛。

然而，業者激烈反彈核心痛點在於，㇐律適用忽視業者、案件差異性，如4坪住宅書房裝修，總金額約10萬，施工時程約30日，對比上萬坪的建物裝修，總金額數億，施工時程加設計期至少逾2年以上；嚴格付款比例增資金壓力，忽視案件具有多樣性、老宅翻修常出現必須修正設計重新發包情形。

還有非法裝修蟑螂未納入控管，不受契約約束，導致市場競爭失衡，合法業者處於劣勢；消費者難以辨識業者合法性，非法與合法業者的報價扭曲嚴重，讓消費者交易風險大幅提升。葉婉如認為，可能出現行政癱瘓風險、資金斷裂風險、劣幣驅逐良幣等三種情況。

主要原因在於地方專業人力不足，審查流程冗長，如台北市審查時間約10天，審查費用約6至10萬元；但台南市審查時間約半年，審查費用高達約22萬元。葉婉如建議，各縣市審查標準與規費應統一，採便利電子申辦，縮短審查時程，降低業者行政負擔。

另依工程規模、業者類型與風險等級，彈性調整契約適用強度與審查門檻，避免㇐體適用僵化問題；同時應建立公開查驗系統，合法資訊揭露或查驗平台、文件電子化，實施線上簽署，同時更要強化非法業者裁罰機制，以及推動履約擔保信託、基金或保證保險機制等。

葉婉如呼籲，政府應透過充分溝通，共同推動合理且可行政策方案。中華民國室裝全國聯合會理事長劉易鑫則指出，政府立意良善，但草案欠缺完整配套，最後傷害的可能還是消費者；目前室裝業者持續抗爭，希望能透過公私協力，立法重懲非法，共創安全誠信的裝修環境。

成大法律系主任副教授葉婉如呼籲，政府應透過充分溝通，共同推動合理且可行政策方案。圖／主辦單位提供

成功大學社會科學院、法律學系及中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會昨天在成大社會科學院共同舉辦「室內裝修定型化契約下業者實務與消費者權益保障之落差」論壇。圖／主辦單位提供

成功大學社會科學院、法律學系及中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會昨天在成大社會科學院共同舉辦「室內裝修定型化契約下業者實務與消費者權益保障之落差」論壇。記者袁志豪／攝影

中華民國室裝全國聯合會理事長劉易鑫指出，政府立意良善，但草案欠缺完整配套，最後傷害的可能還是消費者。圖／主辦單位提供