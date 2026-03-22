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弟娶大陸妻死後2哥哥提告指假結婚 欲阻繼承遺產但被法官駁回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

23年前與大陸女子結婚的男子去年死亡，他的哥哥指女子來台後並未與弟弟共同生活，有假結婚嫌疑，訴請婚姻無效，無權繼承遺產。法官以原告未舉證這段婚姻無公開儀式，且分隔兩地夫妻所在多有，不能推論無結婚真意，駁回告訴。

判決指出，死者的兩個哥哥提告主張，弟弟2003年7月10日在大陸地區福建省福州市，與大陸女子登記結婚，同年9月1日向我國戶政機關辦理結婚登記。

兩人認為，依據修正前民法第982條規定，公開儀式是結婚要件，和弟弟和這名大陸女子結婚後，這名女子即不知去向，弟弟和她毫無共同生活，當弟弟死亡時，也沒有看到她的蹤影，顯然有假結婚來台之嫌，婚姻關係自屬無效。

法院完成合法通知程序，被告女子並未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀為何聲明或陳述。

法官審理後指出，兩名原告的弟弟2025年9月16日死亡時，配偶欄登記的被告女子，對死者的遺產享有繼承權，並致身為手足的兩名原告應繼分受侵害危險，且無法辦理相關事宜。原告為此訴請確認婚姻關無效，藉以除去戶籍登記，取得確認判決法律上利益，因此依法有權提告。

法官說，原告的弟弟與被告女子既已依戶籍法登記結婚，參酌修正前民法應推定兩人已結婚。原告指這段婚姻未舉行公開儀式，應負舉證責任。

兩名原告只僅提出已故弟弟戶籍謄本及死亡證明書，法官認為，從戶籍謄本僅可知他與被告女子，有至戶政機關登記兩人2003年7月10日結婚，無法證明是否有公開儀式。死亡證明書僅記載死亡相關事實，也無法證明婚姻有無舉行公開儀式。原告未能舉證這段婚姻未舉行公開儀式，主張婚姻應屬無效不足採信。

法官指出，原告主張被告女子與他們的弟弟並無共同生活，顯屬假結婚。因為婚後是否有共同生活，並非婚姻成立及有效要件，現今分隔兩地夫妻所在多有，無從僅以無共同生活，推論兩人無結婚真意，駁回告訴。全案可上訴。

23年前與大陸女子結婚的男子去年死亡，他的哥哥指女子來台並未與弟弟共同生活，有假結婚嫌疑，訴請婚姻無效。基隆地院審理後，以原告未舉證這段婚姻無公開儀式，且分隔兩地夫妻所在多有，駁回告訴。聯合報資料照
23年前與大陸女子結婚的男子去年死亡，他的哥哥指女子來台並未與弟弟共同生活，有假結婚嫌疑，訴請婚姻無效。基隆地院審理後，以原告未舉證這段婚姻無公開儀式，且分隔兩地夫妻所在多有，駁回告訴。聯合報資料照

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