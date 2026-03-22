租客洗衣機壞掉房東拒修 擅闖房間「舀水」被告到判刑

高雄市林姓女房東，因租屋處洗衣機維修問題和楊姓女房客起爭執，林女趁楊女不在家時，擅自開鎖進入楊的房間內，等楊女回家，發現林女未經她同意就進房，還擅自拿文具盒舀水，氣得報警提告，一、二審法院依侵入住居罪，處林女25日拘役，得易科罰金2萬5000元確定。

判決指出，楊女自2023年6月起向林女租屋，租約到隔年6月止；2024年4月間，楊女房間內的洗衣機壞掉請房東修理，林女卻不願意請人維修，為此鬧到區公所調解。

2024年4月23日調解日當天，林女和楊女到區公所調解後，林女先行返家，她便傳訊息給楊女說有請人維修洗衣機，要楊女回房開門讓維修工進去，但楊女早已出門，便回復林女「等我回去再開門」，結果林女卻掛掉電話，擅自開鎖進入房間內。

楊女自區公所回到家後，發現林女竟然擅自開門進到她房間，還拿她的文具盒舀洗衣機裡面的水，氣得報警對房東提告。

法院審理時，林女辯稱是楊女幫她開門才進去的，並稱是因為要維修洗衣機才入內。但法官比對通訊紀錄發現，發現林女進到楊女房間時，根本還沒連繫維修師傅，維修人員是直到當天晚間7點半才到場，不採信林女說法。

高雄地院法官認為，林女身為房東卻無視房客的居住隱私，擅自侵入他人生活空間，考量林女犯後否認犯罪、未與楊女達成和解等態度，處林女25日拘役，得易科罰金2萬5000元，林女不服上訴，也被高雄高分院駁回判刑確定。