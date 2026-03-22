法界看法：查緝黃牛自證無罪 違背無罪推定原則

北市府成立查緝黃牛專案小組，不少民眾反映自己遭檢舉，卻要多次向文化局舉證自清，法界認為，主管機關要避免調查像「擠牙膏」，容易使一般民眾陷入自證無罪，違背法治國無罪推定原則；若民眾認為已提供完整證據，也可不必理會，仍遭開罰，就走訴願救濟。

「文化局擠牙膏式查案作法不常見」基層員警說，通常懷疑是黃牛，會先約出來面交，當場扣票帶回分局作筆錄，或是調電信資料，查使用者身分等，一定是蒐集證據再去指控，而非要被檢舉人「自證無罪」，也沒聽過有人大費周章，盜用一個人帳號去賣黃牛票，恐怕是文化局承辦人員經驗不足所致。

律師楊閔翔、黃姵菁說，民眾遭到檢舉是黃牛的案件，檢舉人應該是用文創法「加價轉售」原因檢舉。因為該法的「販售」行為，明確表明販售行為包含將票券上架、陳列、兜售，即便未順利出售，只要有前開行為，即構成販售。

楊閔翔等人認為，此種類型案件是檢舉案件，檢舉人要提出網友是黃牛涉及加價轉售的具體證據，始能成案。主管機關在處理此種檢舉案件時，理應先提出是黃牛的具體證據，提示民眾，再給民眾說明機會。

他們說，避免像擠牙膏般要求網友不斷提出澄清或說明，容易使一般民眾誤認是自證無罪、違背法治國無罪推定原則及有擾民之嫌。

另名法界人士認為，若民眾認為沒有違反規定，且詳盡陳述及佐證，後續就是行政機關要去認定，如果最後還是遭開罰，要趕緊在法定期間提起訴願救濟。