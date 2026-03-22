聽新聞
0:00 / 0:00

法界看法：查緝黃牛自證無罪 違背無罪推定原則

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市府成立查緝黃牛專案小組，不少民眾反映自己遭檢舉，卻要多次向文化局舉證自清，法界認為，主管機關要避免調查像「擠牙膏」，容易使一般民眾陷入自證無罪，違背法治國無罪推定原則；若民眾認為已提供完整證據，也可不必理會，仍遭開罰，就走訴願救濟。

「文化局擠牙膏式查案作法不常見」基層員警說，通常懷疑是黃牛，會先約出來面交，當場扣票帶回分局作筆錄，或是調電信資料，查使用者身分等，一定是蒐集證據再去指控，而非要被檢舉人「自證無罪」，也沒聽過有人大費周章，盜用一個人帳號去賣黃牛票，恐怕是文化局承辦人員經驗不足所致。

律師楊閔翔、黃姵菁說，民眾遭到檢舉是黃牛的案件，檢舉人應該是用文創法「加價轉售」原因檢舉。因為該法的「販售」行為，明確表明販售行為包含將票券上架、陳列、兜售，即便未順利出售，只要有前開行為，即構成販售。

楊閔翔等人認為，此種類型案件是檢舉案件，檢舉人要提出網友是黃牛涉及加價轉售的具體證據，始能成案。主管機關在處理此種檢舉案件時，理應先提出是黃牛的具體證據，提示民眾，再給民眾說明機會。

他們說，避免像擠牙膏般要求網友不斷提出澄清或說明，容易使一般民眾誤認是自證無罪、違背法治國無罪推定原則及有擾民之嫌。

另名法界人士認為，若民眾認為沒有違反規定，且詳盡陳述及佐證，後續就是行政機關要去認定，如果最後還是遭開罰，要趕緊在法定期間提起訴願救濟。

法界 北市府 黃牛

延伸閱讀

對正義的信心 連同腳環被剪斷

監院：衛福部社福人員申訴平台效能低 3機關應改進

廖元豪／行政違法 只靠司法救不了

補助、收入混在一帳戶 專家：難舉證來源

相關新聞

男開車經酒測管制站…後座乘客未繫安全帶挨罰 法官這理由撤單

黃姓男子前年底開車經國道5號宜蘭段酒測管制站，遭警察攔查，發現後座乘客未繫安全帶而挨罰3000元，他反控員警任意盤查後座乘客，也主張當時乘客有繫安全帶，法官勘驗採證照片，可見乘客右胸前有白色條狀色塊與安全帶走向相符，無法完全排除其可能性，撤銷原處分。

民眾要一再舉證自清 北市文化局查緝黃牛 挨批擾民

北市府成立專案小組查緝黃牛，一年多來已罰二○四件，裁罰總金額近四千萬元，但許多民眾反映被檢舉是黃牛，須多次舉證自清，一案多查、民怨頻傳。議員要求文化局改善稽查品質，文化局說，調查程序較繁複，但會給民眾陳述機會，確保調查公正性。

法界看法：查緝黃牛自證無罪 違背無罪推定原則

北市府成立查緝黃牛專案小組，不少民眾反映自己遭檢舉，卻要多次向文化局舉證自清，法界認為，主管機關要避免調查像「擠牙膏」，容易使一般民眾陷入自證無罪，違背法治國無罪推定原則；若民眾認為已提供完整證據，也可不必理會，仍遭開罰，就走訴願救濟。

京華城案26日一審宣判 柯文哲神情輕鬆：法官判案子困難、都沒證據

台北地院審理京華城開發案及政治獻金，民眾黨前主席柯文哲將在3月26日迎來一審宣判，他今天現身嘉義市徒步掃街，為黨籍嘉義市長張啓楷拉抬聲勢，柯文哲神情輕鬆坦言，要判這個案子相當困難，都沒證據，另也希望推進藍白合，初選階段不會禁止黨籍成員互相站台。

台南兄弟挺繼母收養曝生母離譜行徑 他指親子關係難切八段：唯一成功方式

台南一對兄弟從小父母離異，感念繼母十多年來將他們拉拔長大，去年父親過世，繼母向法院聲請收養，但生母反對。兄弟開庭時陳述，生母離家時帶走財產，在他們國中時頻繁討錢、還把兩人名字寫錯，反而繼母視如己出、沒有再生育，「我們也想要以後可以照顧扶養她，不然她就沒有其他的依靠」，法院准許繼母收養。律師林智群在臉書表示，這個一定有去問過律師。

6旬翁闖牙醫診所行竊 假裝「借廁所」仍被清潔工識破報警

有竊盜、毒品前科的61歲劉姓慣竊，日前潛入台北市中正區一家牙醫診所企圖行竊，劉男破壞鐵捲門後入內，以為神不知鬼不覺，不料撞見入內打掃的清潔人員，劉男當下未逃跑，還一臉淡定坐在診所沙發上，佯稱是內急「進來借廁所」，但仍被機警的清潔工識破報警。警方到場，在劉男身上搜出作案工具，當場上銬送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。